Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Auch Pfarrer fasten – aber wie?

Plus Die närrischen Tage sind vorbei, jetzt wird das Leben wieder ernster. Die Fastenzeit bietet aber auch Chancen, wie Pfarrer aus dem Landkreis erklären.

Von Elmar Knöchel, Elmar Knöchel, Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Gummibärchen isst Pfarrer Andreas Theurer aus Diedorf besonders gern. In den nächsten Wochen wird er auf das bunte Fruchtgummi allerdings verzichten. Mit Aschermittwoch hat nämlich wieder die Fastenzeit begonnen, in der Geistliche und Gläubige bewusst verzichten. Für Theurer bedeutet Fasten, mit Jesus gemeinsam die Zeit des Leidens bis zur Auferstehung zu gehen. Anders formuliert: sich in seinen Bedürfnissen einschränken. "Verzicht heißt, man gönnt sich etwas nicht, was man sich sonst gerne gönnt", sagt er. "Das ist ein Verlust an Genuss. Andererseits zeigt es hoffentlich auch, dass man nicht alles braucht." Es gehe darum, den Verlust mit Blick auf Jesus bewusst zu ertragen.

