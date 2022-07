Wie geht es dem Wald in der Region? Versteckte Nägel helfen bei der Analyse

Plus Wie haben sich unsere Wälder in den vergangenen zehn Jahren verändert? Forstexperten machen Inventur im Landkreis Augsburg.

Sturm, Hitze, Dürre und Schädlinge wie der Borkenkäfer hinterlassen deutliche Spuren in den bayerischen Wäldern. Welche Veränderungen stattgefunden haben, soll bei der Bundeswaldinventur herausgefunden werden. Wer glaubt, dass dabei nur Bäume gezählt werden, der irrt. Denn bei der zwei Jahre dauernden Bestandsaufnahme geht es um weitaus mehr.