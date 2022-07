Aufruf an die Feuerwehren im Landkreis: Nächste Woche ist Wasserparty

Die Redaktion will Kindern etwas Abkühlung bieten. Gesucht sind jetzt Feuerwehren, die sich an einem "Splash-Mob" beteiligen.

Wasser marsch gegen die Hitze: Nächste Woche ist jede kleine Abkühlung gefragt. Die Redaktion sucht deshalb noch Feuerwehren im Augsburger Land, die sich an einem "Splash-Mob" beteiligen.

Die Spontanaktion ist fast wie ein Flashmob: Menschen versammeln sich überraschend an einem Ort zu einer gemeinsamen Aktion. In diesem Fall geht es um eine willkommene Abkühlung in der vermutlich heißesten Woche des Jahres: nämlich im Sprühnebel der Feuerwehr. Deshalb ist das englische Wort "Flash" abgewandelt in "Splash", was so viel wie "spritzen" bedeutet.

Alle Kinder dürfen kommen

Beim "Splash-Mob" mitmachen können alle Kinder. Auch die Eltern dürfen natürlich mitkommen. Mitzubringen sind Badeklamotten und Handtücher, um sich nach der Wasserparty mit der Feuerwehr wieder abtrocknen zu können. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wo und wann genau es nass wird, teilt die Redaktion auf der Homepage und über Facebook mit.

Feuerwehren sollen sich melden

Feuerwehren, die sich an der Gaudi für Kinder beteiligen wollen, sollen sich bis Montag, 12 Uhr, am besten per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine wenden. Für eine genauere Absprache steht auch Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 zur Seite.