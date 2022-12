Minusgrade und Regen: Die Kombination hat's in sich. Am Mittwoch wurde es auf vielen Straßen rutschig.

Passender hätte die Meldung nicht sein können: Die Stadt Schwabmünchen teilte gestern mit, dass am Wochenende die Eislaufsaison beginnt. Allerdings nur auf Kunststoffplatten, was in Zeiten des Klimawandels eine sichere Alternative in den zu warm gewordenen Wintern ist. Auch Gersthofen setzt auf Plastik und bietet beim "Wintermärchen" auf dem Rathausplatz Stockschießen an. Wer wollte, konnte gestern auch ganz anders rutschen: nämlich auf Natureis.

Zweifelhafte Empfehlungen

Wer als Autofahrer unterwegs war, benötigte auf den zum Teil glatten Straßen und Wegen gute Nerven. Wie passend, dass der Mondkalender für den Tag Entspannungsübungen empfahl.

Auf die Liste der lohnenswerten Tagesaktivitäten standen auch Augengymnastik, Haarschnitt, Hornhautenfernen, der Start einer Diät oder das Lüften der Bettwäsche. Als günstig beschrieben wurde außerdem ein Fensterputz. Doch der machte genauso wenig Sinn wie eine weitere Empfehlung des Mondkalenders: ein Bad in der Sonne. Vielleicht war ja der Besuch eines Sonnenstudios gemeint. Aber wie hinkommen? Der Mondkalender hat den ein oder anderen Sonnenanbeter buchstäblich aufs Glatteis geführt.

