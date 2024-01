Wettbewerb des AELF: Backwaren retten und Rezepte kreieren 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sucht nachhaltige Ideen, wie sich altes Brot und Semmeln noch nutzen lassen.

Brot und Backwaren zählen neben Obst und Gemüse zu der Lebensmittelgruppe, die am meisten weggeworfen wird. Das will das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ändern und hat deshalb einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der Ideen und Tipps für die Verwendung von Brot und Backwaren generieren soll. "Backwaren 2.0 – Wie kriegst Du's gebacken?", lautet das Motto.

Verbraucher aus dem Landkreis und der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg sind aufgerufen, vom 1. bis 29. Februar Rezepte einzureichen, in denen altes Brot oder andere Backwaren wie Semmeln, Brezen oder Croissants verwendet werden. Ob Koch oder Köchin daraus eine Vor-, Haupt- oder Nachspeise zaubern, ist dabei ganz egal. Alle eingereichten Rezepte werden bewertet und ein Ranking erstellt.

Es wird Punkte für Nachhaltigkeit (Gewichtsanteil an Altbackenem), Kreativität, Regionalität (zusätzlich verwendete Produkte), Geschmack, Alltagstauglichkeit und Gesundheitswert geben. Auch ein Praxistest steht an: Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule Friedberg werden die eingereichten Rezepte nachkochen, eine Fachjury wird diese dann verkosten und bewerten.

Jeder kann beim Wettbewerb mitmachen

„Über die besten zehn Rezepte dürfen die Verbraucher dann am Ende des Einsendeschlusses auf unserer Homepage abstimmen“, erklärt Sigrid Scherzer. Die Abstimmung erfolgt ohne regionale Beschränkung. Jeder kann teilnehmen. Aus den zehn besten eingereichten Rezepten wird am Ende ein E-Book erstellt, das alle Teilnehmer erhalten. Die ersten zehn Plätze erhalten zudem Preise wie hochwertige Brottöpfe oder Bäckerei-Gutscheine. Hauptpreis für den ersten Platz ist ein Tablet, auf dem gleich das Rezeptbuch abgerufen werden kann.

Tipp: Brotscheiben am besten einfrieren

Damit das Brot gar nicht erst alt wird, hat Sigrid Scherzer noch einige Tipps parat. „Ich persönlich schneide einen Teil des Brotes gerne gleich in Schreiben und friere es frisch ein“, verrät sie. Das geschnittene Brot könne kann je nach Bedarf portionsweise aufgetaut werden. Die Scheiben benötigen etwa zwei bis drei Stunden zum Auftauen, ein Brotlaib taut am besten über Nacht auf. Wer will, kann gefrorene Brotscheiben auch direkt im Toaster rösten.

Wer mitmachen will, schickt sein Rezept aus Altbackenem zusammen mit seinen Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und einem Foto des fertigen Gerichts an backwaren2.0@aelf-au.bayern.de. Alle Informationen zum Wettbewerb sowie die detaillierten Teilnahmebedingungen finden sich unter www.aelf-au.bayern.de/ernaehrung/343363/index.php.