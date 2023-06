Aus der Tiefe in den Tank: Das ist der Weg des Aitinger Erdöls

Von Maximilian Czysz - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

In wenigen Wochen wird aus einer neuen Förderstelle auf dem Lechfeld Erdöl gepumpt. Aber wie geht es dann mit dem wertvollen Rohstoff weiter?

Auf dem Platz im Süden von Kleinaitingen, wo vor einigen Wochen noch ein monströser Bohrturm stand, ist es übersichtlich geworden. Die über 40 Meter hohe Stahlkonstruktion, die einen Bohrmeißel rund 1330 Meter in die Tiefe getrieben hat, ist abgebaut. Auch die großen Dieselaggregate, Siebanlagen und Container sind verschwunden. Jetzt steht auf dem freien Feld nur noch ein Mast mit Gewinde. Er hat eine besondere Funktion.

Über den Mast wird eine Spezialpumpe in die Tiefe gelassen. Die Förderung ähnelt dem Prinzip einer Pumpe in einem Tiefbrunnen. Sie saugt Wasser an und befördert es über einen Gummischlauch nach oben. An der Bohrstelle ist es allerdings kein Schlauch, sondern ein langes Stahlrohr. Es hat einen Durchmesser von sechs Zentimetern und besteht aus vielen Segmenten. Sie werden im Augenblick über den Mast in die Tiefe gelassen. Die Bergbau-Spezialisten arbeiten Tag und Nacht, damit das Steigrohr ohne Unterbrechung im Aitinger Sandstein ankommt, in dem das Erdöl steckt. Die Schicht liegt in etwa 1330 Metern Tiefe. "Gebirge" sagen die Spezialisten dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .