Die Entscheidung um den Ausbau der Staudenbahn rückt näher

Plus Bald wird der Förderantrag für den Ausbau der Staudenbahn gestellt. Dann entscheidet sich, ob die Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach reaktiviert wird.

Der Tag der Entscheidung für Staudenbahn könnte im Frühjahr kommen: Dann nämlich sollen die Unterlagen des Projektdossierverfahrens an die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer übergeben werden. Mit einer Fertigstellung werde bis Ende Februar gerechnet, heißt es aus dem Landratsamt.