Autofahrer im Kreis Augsburg ärgern sich über hohe Spritpreise

Die Spritpreise schnellen in die Höhe. Ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht. Bei Autofahrenden im Landkreis wächst der Frust.

Plus Der Ukraine-Krieg lässt die Spritkosten in die Höhe schnellen. Pendler sind frustriert. Das bekommen auch die Beschäftigten an den Tankstellen zu spüren.

Von Elmar Knöchel

Beim Blick auf die Preistafel an den Tankstellen dürfte den meisten Autofahrenden das Lachen vergehen. Ein Liter Diesel kostet aktuell 2,28 Euro und damit rund 40 Cent mehr als vor zwei Wochen. Auch der Preis für Benzin (E10) kletterte von 1,89 auf aktuell 2,18 Euro pro Liter. Ein Ende der Preiserhöhung ist nicht in Sicht. Bei Pendlern und Autofahrerinnen im Landkreis macht sich langsam Ärger breit.

