Als Schafe auf der Bundesstraße liefen: Erinnerungen an den autofreien Sonntag

Plus Autobahnen, auf denen Kinder spielten: Vor 50 Jahren sorgten die hohen Ölpreise dafür, dass Autos im Augsburger Land in den Garagen blieben.

Von einem Tag auf den anderen wurde des Deutschen liebstes Kind zum Stillstand verdonnert. Ausgelöst vom Jom-Kippur-Krieg, in dem sich Israel gegen einen Angriff von Ägypten und Syrien wehren musste, drehte die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) kräftig an der Preisschraube für Treibstoff und Heizöl. Um Energie zu sparen, setzte die Bundesregierung auf den autofreien Sonntag. Premiere war am 25. November 1973. Menschen aus dem Augsburger Land erinnern sich.

Busunternehmer Werner Ziegelmeier sagt: "Mein Vater fuhr damals mit dem Bus den Werksverkehr für die Farbwerke Hoechst. An diesem Sonntag sind wir Kinder mitgefahren." Die Straßen seien wie leer gefegt gewesen, sagt der Bobinger. Sie seien ganz alleine auf der Straße gewesen. "Wir Kinder dachten, dass unser Vater ein sehr wichtiger Mann sein muss, weil er als Einziger an diesem Tag fahren durfte."

