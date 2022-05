Autoren berichten, wie der Traum vom eigenen Buch gelingt

Plus Vier Autoren aus dem südlichen Landkreis Augsburg berichten, wie schwierig die Suche nach einem Verleger sein kann.

Viele Autoren träumen von eigenem Buch: Aber wer kann die eigenen Zeilen drucken und dann einem größeren Publikum präsentieren? Die Suche nach einem geeigneten Verlag, der für Layout und Satz, Druck und Vertrieb aufkommt, ist nicht einfach. Diese Erfahrung haben Autoren aus der Region gemacht.