Autoschieber bekommen Bewährungsstrafe

Plus Zwei Angeklagte, die Autos in Spanien gemietet und in Deutschland verkauft hatten, wurden verurteilt. Manche Autos waren im Landkreis Augsburg gelandet.

Nun also doch zweimal Bewährungsstrafe im Falle zweier Angeklagter, die sich in Augsburg vor Gericht verantworten mussten, weil sie bei Autoschiebereien mitgewirkt hatten. Ein 31-jähriger Rumäne wurde nach sechs Verhandlungstagen vor dem Augsburger Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ein 30-Jähriger aus Augsburg erhielt 18 Monate Strafe, er muss zudem 166.000 Euro Wertersatz leisten. Im Falle des 31-Jährigen war zunächst eine längere, nicht bewährungsfähige Freiheitsstrafe gefordert gewesen, der Mann leistete aber im Laufe des Verfahrens Aufklärungshilfe, für die er im Urteil eine Strafmilderung erhielt. Der Wertersatz von 166.000 Euro entspricht dem „Gewinn“ aus dem unrechtmäßigen Verkauf von insgesamt fünf Mietwagen, die in Spanien gestohlen, nach Deutschland geschafft und hier verkauft worden waren.

Während das Verfahren bereits lief, hieß es für den 31-jährigen Mitangeklagten zurück zur Polizei zum Verhör. Seine Verteidigung hatte durchsickern lassen, dass der Mann gegebenenfalls weitere Aufklärungshilfe zu Hinterleuten des Tatkomplexes leisten könnte, wenn sich das positiv auf sein Strafmaß auswirke. Dem war von der Staatsanwaltschaft zugestimmt worden. Nach Worten seines Verteidigers Christian Ciurea wurde bei der Kriminalpolizei anhand von Luftbildern ein Haus im Raum Nürnberg ausgemacht, in dem laut des Angeklagten mehrere der rumänischen Hintermänner der Autoschieberbande gelebt hätten. Die Polizei schaute in diesem Haus nach, fand wohl auch Hinweise auf gesuchte Personen. Diese selbst seien nicht angetroffen worden. Sie gelten als flüchtig, sind zur Fahndung ausgeschrieben.

