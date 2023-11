Autoschieber-Prozess: Angeklagter soll bei der Fahndung helfen

Plus Das Verfahren gegen zwei 30- und 31-jährige Männer nimmt eine neue Wendung. Ihnen wird vorgeworfen, gestohlene Mietwagen weiterverkauft zu haben.

Mindestens fünf Mal sollen zwei 30- nud 31-jährige Männer und weitere Mittäter in Spanien geliehene Mietfahrzeuge nach Deutschland geschafft und mit neuen Papieren weiterverkauft haben. Zwei der Autos landeten bei einem Fahrzeughändler im südlichen Landkreis. Der Verkaufserlös der fünf Wagen liegt bei rund 150.000 Euro, die beiden Männer hatten bereits eingeräumt, beteiligt gewesen zu sein. Nun nimmt der Prozess eine Wendung.

Vor dem nächsten Verhandlungstag soll der 31-jährige Mitangeklagte erneut bei von Polizei vernommen werden. Sollte er sachdienliche Hinweise auf einen bislang unbekannten Tatbeteiligten geben, wird ihm laut Staatsanwaltschaft nach einem erneuten Rechtsgespräch eine Freiheitsstrafe im bewährungsfähigen Bereich zugesagt.