Bahnunternehmen und Politiker gefährden Vertrauen und Verkehrswende

Der Druck auf Eisenbahnunternehmen muss wachsen, damit Pendler sich wieder auf pünktliche Abfahrtszeiten verlassen können. Das größte Problem ist in Staatshand.

Der Verkehrsminister und Fahrgastverband-Vertreter scheinen sich einig zu sein: Was auf den Schienen passiert, ist inakzeptabel. Sie haben recht. Zu deutliche Verspätungen, zu viele Zugausfälle. Im Landkreis Augsburg bekommen das Pendlerinnen und Pendler vor allem im Westen und Norden zu spüren. Die Eisenbahnunternehmen gefährden das Vertrauen der Fahrgäste - und die Verkehrswende. Es ist die Verantwortung der Politikerinnen und Politiker auf sämtlichen Ebenen, das zu verhindern.

Auf der Internetseite der BEG steht, sie "plant, finanziert und kontrolliert den Schienenpersonennahverkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats". Die Eisenbahngesellschaft bestraft bereits unpünktliche Eisenbahnunternehmen. Sie müssen zahlen. Die Konsequenzen scheinen aber noch nicht auszureichen, die Lage verschlechtert sich weiter. Verkehrsminister Christian Bernreiter ist Aufsichtsratsvorsitzender der BEG. Er, aber auch sämtliche Politikerinnen und Politiker aus dem Landkreis Augsburg, die im Landtag und in Stadträten über den öffentlichen Personennahverkehr diskutieren, sind in der Verantwortung den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen, die Jahr für Jahr Besserung geloben - aber unterm Strich immer unpünktlicher werden.

Auch im Landkreis Augsburg ist die Deutsche Bahn für Verspätungen verantwortlich

Das Hauptproblem könnte allerdings die Deutsche Bahn mit ihren Tochterunternehmen sein - und damit ein staatseigener Konzern. Sie hat die Macht über die Infrastruktur und sorgt so sogar dort, wo nicht die eigenen roten Züge rollen, für Ausfälle und Verspätungen. Ein Grund mehr, weshalb die Politik ihre Verantwortung ernst nehmen muss. Auch wenn es in diesem Fall eher um die Regierenden in Berlin geht.

