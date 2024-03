Bauarbeiten an der Bahn: Darauf müssen sich Fahrgäste einstellen

Zwischen Schwabmünchen und Bobingen werden Gleise erneuert. Das wirkt sich auf den Fahrplan der Regiobahn aus.

Bei Zugverbindungen der BRB im Netz Ostallgäu-Lechfeld kommt es von Freitag, 22. März, bis Montag, 8. April zu Einschränkungen. Grund dafür sind Gleiserneuerungen zwischen Schwabmünchen und Bobingen.

Der Abschnitt ist nur eingleisig befahrbar und teilweise gesperrt. Betroffen ist unter anderem die Strecke Augsburg - Buchloe - Füssen. Es kommt in beiden Richtungen ganztags zu Fahrplanänderungen, einzelnen Ausfällen zwischen Bobingen und Buchloe, sowie zu Schienenersatzverkehr zwischen Augsburg Hauptbahnhof, Bobingen und Buchloe. In der Nacht auf Dienstag, 2. April, fährt der Zug auf der Strecke Landsberg - Kaufering - Augsburg fünf Minuten später nämlich um 23.51 Uhr von Lagerlechfeld nach Augsburg-Oberhausen ab. Darüber hinaus fahren Busse und Züge teils zeitlich nicht nach Regelfahrplan.

Nachts fahren Busse

Weitere Bauarbeiten werden den Bahnverkehr voraussichtlich von Freitag, 12. April, bis Dienstag, 30. April, einschränken. Zwischen Augsburg und Buchloe kommt es zu Fahrplanänderungen und nachts zu Streckensperrungen mit Schienenersatzverkehr. Zwischen Augsburg und Bobingen fallen ganztags alle Züge in Richtung Kaufering aus, Fahrgäste auf der Fahrt in Richtung Augsburg müssen in Bobingen umsteigen. Große Fahrzeitänderungen sind zu erwarten. Die Bayerische Regiobahn informiert, sobald genaue Fahrpläne vorliegen. Sonderfahrpläne gibt es online unter www.brb.de. (AZ)