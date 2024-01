Bekannte Namen: Eine Datenbank mit großen Schwächen

Plus Autor Maximilian Czysz hat bei der interaktiven Karte zu Bekanntheiten aus dem Augsburger Land große Schwächen erkannt.

Die Datenbank mit den "Bekanntheiten" aus dem Augsburger Land hat eine große Schwäche: Sie stützt sich allein auf verfügbare Informationen und Einträge im Internet. Für die Sammlung wurden zum Beispiel die Häufigkeit und auch die Länge von Beiträgen ausgewertet. Daraus ergab sich dann eine Liste von Menschen, die schließlich auf einer interaktiven Weltkarte verortet wurde. Nach diesem Prinzip arbeitet im Kern auch die Künstliche Intelligenz, die zusätzlich menschliche kognitive Fähigkeiten wie das Lernen und Wahrnehmen nachahmt.

Im Fall der Datensammlung der Bekanntheiten wird eine lückenhafte Realität abgebildet, wie der Test zeigt. Denn auf der ungewöhnlichen Karte fehlen viele Menschen, die einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben und eigentlich erwähnt werden müssen. Keinesfalls zum Kreis der "Bekanntheiten" gehören dürfen Menschen, die im Dritten Reich als Nazi-Schergen Karriere gemacht haben und zu Verbrechern geworden sind. Sie zu verschweigen wäre allerdings ebenso falsch und würde die Aufarbeitung des dunklen Kapitels der deutschen Geschichte verzerren.