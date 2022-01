Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Bergrennen, Singoldsand, Königsfestival: So stehen die Chancen

Plus Gibt es 2022 endlich wieder ein Singoldsand-Festival in Schwabmünchen oder ein Bergrennen in Mickhausen? Wir haben bei den Veranstaltern nachgefragt, wie sie die Chancen einschätzen.

Von Norbert Staub

Es kommt einem schon fast unwirklich vor, wenn man drei Jahre zurückschaut: Tausende von Menschen kamen in der Region bei großen Events wie dem Singoldsand-Festival oder dem Bergrennen in Mickhausen zusammen oder feierten auf den zahlreichen Stadtfesten. Zuletzt fielen die Großveranstaltungen entweder komplett aus oder konnten nur in abgespeckter Form stattfinden. Noch immer hat uns die Pandemie im Griff und die Veranstalter gehen in ein drittes Jahr voller Ungewissheit. Wir haben nachgefragt, wie sie damit umgehen und wie sie die Chancen für 2022 sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen