Besondere Weihnachtsgottesdienste in der Region auf einen Blick

Weihnachten ist eines der wichtigsten Feste im Jahr. Wo besonders gestaltete Gottesdienste stattfinden, zeigt der kleine Überblick.

Bobingen Am Heiligen Abend gibt es in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche zwei Gottesdienste mit Krippenspielen für Kinder und deren Familien. Zum Gottesdienst um 14.30 Uhr mit Pfarrer Peter Lukas und Team sind die kleineren Kinder (bis Vorschulalter) eingeladen. Den Gottesdienst um 16 Uhr gestalten Pfarrerin Brigitte Funk und Team. Er ist besonders für Kinder ab dem Grundschulalter geeignet. Um 17.30 Uhr ist Christvesper. Die Weihnachtspredigt teilen sich Religionspädagogin Rebecca Reisse und Pfarrer Peter Lukas. Anna Maresch, Horn, und Kirchenmusikerin Sigrid Pröbstl, Orgel, übernehmen die musikalische Gestaltung. Und natürlich werden viele vertraute Weihnachtslieder gesungen.

Neue Klänge in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen

In der Christmette um 22.30 Uhr sind neue Weihnachtsklänge zu hören. Sängerinnen und Sänger von „Greg is back“ gestalten die Christnacht in der Kirche. Religionspädagogin Rebecca Reisse und Pfarrer Peter Lukas deuten das Gemälde „Krippenspiel“ von Vlastimil Hofman. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, feiert die Kirchengemeinde um 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Brigitte Funk und Kirchenmusikerin Sigrid Pröbstl. Im Mittelpunkt des Abendgottesdienstes am zweiten Feiertag, 26. Dezember, 18 Uhr, steht das englische Weihnachtsmusical „While Shepherds Watched” von Roger Jones. Es singt das Vokalensemble „Klangverwandt“, begleitet von Klavier, Schlagzeug und Klarinette. Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikerin Sigrid Pröbstl, die textliche Begleitung übernimmt Pfarrer Peter Lukas.

Kammerchor Schwabmünchen in der katholischen Kirche

Mit einem letzten Beitrag in diesem Jahr verabschiedet sich der Kammerchor Schwabmünchen gemeinsam mit der Sopranistin Agnieszka Trzeciecka am 24. Dezember um 22.45 Uhr bei der Mitgestaltung der Heiligabend-Messe in der Stadtpfarrkirche St.-Felizitas in Bobingen.

Pastoralmesse an Heiligabend

Schwabmünchen Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen in St. Michael in Schwabmünchen sind musikalisch wieder besonders gestaltet. In der Kindermette am Sonntag, 24. Dezember, um 16 Uhr, singen und musizieren die Kinderchöre und Jugendschola. An Heiligabend, um 22.20 Uhr, singen in der Christmette der „Junge Chor“ und Projektchor gemeinsam Chorsätze aus Bolivien, Ukraine, Frankreich, Deutschland, England und Nordamerika. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird es um 9 Uhr feierlich: Der Chor St. Michael und das Orchester „Capella St. Michael“ führt unter der Leitung von Chorregent Stefan Wagner die Pastoralmesse in C für Chor und Orchester von Ignaz Reimann auf. Ignaz Reimann (1820 - 1885) war von großer Bedeutung für die von Laien gepflegte kirchenmusikalische Praxis vor allem in Schlesien, aber auch im habsburgischen Österreich (Böhmen) und im katholischen Deutschland. Der größte Teil der über 74 Messen Reimanns ist verschollen.

Die Pastoralmesse in C, op. 110, ist wohl die bekannteste seiner erhaltenen Werke. Sie war, zumindest bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, in Schlesien ebenso verbreitet wie die Pastoralmesse in G von Karl Kempter in Bayern und Schwaben. Aufgrund ihrer traditionell bevorzugten Aufführung während der Christmette erhielt sie den Beinamen „Christkindlmesse“. Die volksliedhaften Melodien, die oft in Terzen und Sexten geführt werden, erinnern an Hirtenmusik. Außerdem spielt das Orchester Weihnachtsmelodien arrangiert von Vaughan-Williams. Am Dienstag, 26. Dezember, wird der Gottesdienst um 9 Uhr vom Männerchor Liedertafel Schwabmünchen unter der Leitung von Ingrid Jürges gestaltet. Der Gottesdienst am Stephanstag um 10.30 Uhr wird von der Stadtmusikappelle unter der Leitung von Wolfgang Siegert musikalisch umrahmt.

Weihnachtliche Geschichten zum Nachdenken

Klosterlechfeld Der MGV Liederkranz Lechfeld und ein Bläserensemble des Musikvereins Klosterlechfeld werden am zweiten Weihnachtsfeiertag das Weihnachtsfest in der Klosterkirche Maria Hilf (17 Uhr) ausklingen lassen. Es musizieren Solisten an der Orgel, dem Piano und der Klarinette und zum ersten Mal wird auch ein Alphorn zu hören sein. Weihnachtliche Geschichten zum Nachdenken oder Schmunzeln sollen die Feierstunde abrunden. Der Eintritt ist frei, um kleine Spende wird gebeten.

Königsbrunn Die Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn (EvG) bietet an Heiligabend zwei Optionen: 15 Uhr, Familiengottesdienst mit dem rasanten Kinder-Theaterstück „Reporter von Betlehem“, Gesang und Kurzpredigt (Kinderpastor Tobias Pampa). Um 17 Uhr ist Heiligabend-Gottesdienst mit dem Theaterstück „Mary did you know“, Musik und Predigt (Pastor Armin Köhler).