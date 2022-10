Besser radeln zwischen Lech und Wertach mit neuem Radwegekonzept

Radweg-Lücken sollen geschlossen werden. Gemeinden aus vier Landkreisen planen ein gemeinsames Konzept.

Langerringen und Hiltenfingen wollen gemeinsam mit fünf anderen Kommunen ein Radverkehrskonzept für das vier Landkreise umspannende Gebiet zwischen Lech und Wertach aufstellen. So wird ein weiterer Baustein aus dem Entwicklungskonzept der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) umgesetzt.

Seit 2008 bilden Hiltenfingen und Langerringen gemeinsam mit den Gemeinden Lamerdingen (Landkreis Ostallgäu), Amberg (Unterallgäu) sowie Hurlach, Igling und Obermeitingen (Landkreis Landsberg) die Arbeitsgemeinschaft Integrierte Ländliche Entwicklung "Zwischen Lech und Wertach". Diese Arbeitsgemeinschaft vernetzt Gemeinden in regionalen Randlagen und wird vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben fachlich begleitet und finanziell gefördert.

Workshops und Exkursionen

Einer der Schwerpunkte der interkommunalen Zusammenarbeit ist der Bereich Freizeit und Mobilität. Aktuell gibt es im Radwegenetz über die Landkreisgrenzen hinaus noch Lücken, aber auch in den jeweiligen Gemeindebereichen besteht mitunter Handlungsbedarf. Wie das vorhandene Potenzial noch besser ausgeschöpft werden kann, soll mit einem Radverkehrskonzept untersucht werden. In jeder der acht Gemeinden sind Workshops und Abstimmungsgespräche mit den Nachbarkommunen vorgesehen, ebenso wie gemeinsame Rad-Exkursionen und Ortsbegehungen, an denen auch Interessierte teilnehmen können.

Radwegenetz mit Abstellmöglichkeiten

Aufbauend darauf soll ein durchgängiges Alltags- und Freizeitradwegenetz geplant werden, das auch flächendeckende Radabstellanlagen beinhaltet. Parallel dazu ist beabsichtigt, bisherige Gefahrenstellen und Defizite zu erfassen und Handlungsempfehlungen zur Beseitigung dieser Schwachpunkte und zur Optimierung des Radwegenetzes zu erarbeiten. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben fördert die Erstellung des Radverkehrskonzepts mit rund 37.000 Euro. (AZ)

