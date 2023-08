Landkreis Augsburg

18:20 Uhr

Firmen im Kreis Augsburg haben Betriebsurlaub: Was ist erlaubt, was nicht?

Die Bäckerei Vögele in Schwabmünchen setzt auf verkürzte Öffnungszeiten.

Plus In den Ferien machen einige Geschäfte eine Zeit lang dicht, andere verkürzen die Öffnungszeiten. Was erlaubt ist und welchen Einfluss der Personalmangel hat.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Es ist Urlaubszeit. Das merkt man nicht nur im Berufsverkehr auf der B17, der deutlich entspannter ausfällt als sonst. Auch beim Gang durch die Straßen im Augsburger Land fallen abgedunkelte Läden und versperrte Terrassenmöbel auf. An den verschlossenen Türen prangen Schilder mit Botschaften wie: "Liebe Kunden, wir befinden uns im wohlverdienten Sommerurlaub." Wann dürfen Betriebe eigentlich schließen und wie viele Tage vom Jahresurlaub dürfen sie dafür von den Angestellten einplanen?

Gerade in den Sommerferien bleibt bei manchen Läden die Türe zu. Foto: Jana Korczikowski

"Im Bundesurlaubsgesetz heißt es, dass bei der Urlaubsplanung im Unternehmen die Urlaubswünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind, es sei denn, es sprechen dringende betriebliche Belange dagegen", sagt Hanna Schmid vom Beratungszentrum Recht und Betriebswirtschaft der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK). Nur dann könne der Arbeitgeber Betriebsurlaub anordnen und sich damit gegebenenfalls über die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer hinwegsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen