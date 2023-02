Betrugsmasche: LEW warnt davor, Vertragsdetails am Telefon preiszugeben

Immer wieder geben sich Kriminelle am Telefon als LEW-Mitarbeiter aus und versuchen, an Kontodaten zu gelangen. So entlarven Sie die Betrüger.

Wer will nicht gerne weniger für Strom und Gas bezahlen, wenn er die Möglichkeit dafür bekommt? Betrüger nutzen die Energiekrise und die damit verbundene Unsicherheit aus und versuchen, über das Telefon an Vertragsdaten zu kommen oder die Opfer sogar an neue, dubiose Verträge zu binden. Dafür geben sie sich als Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers, der Lechwerke (LEW), aus.

Die LEW warnt vor diesen betrügerischen Anrufen, auch im Landkreis Augsburg. "Wir haben vermehrt Nachfragen oder Infos von unseren Kunden über die Telefonbetrüger bekommen", sagt Pressesprecher Ingo Butters. "In den vergangenen Wochen und Monaten haben die so sehr zugenommen, dass wir uns entschieden haben, eine Mitteilung rauszuschicken."

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten hellhörig werden, wenn am Telefon keine transparente Aussage darüber gemacht wird, im Namen welcher Firma angerufen wird.

Vorsicht ist auch geboten, wenn erhebliche Preissenkungen in Aussicht gestellt werden – dies ist in der aktuellen Lage an den Energiemärkten wenig realistisch.

Formulierungen wie „Ihnen wird sonst der Strom abgestellt“ oder „Grundversorgung endet bald“ sind Unsinn und werden von seriösen Versorgern nicht geäußert.

Sollte doch ein Vertrag abgeschlossen worden sein, kann man immer vom 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Die Masche der Anrufer ziele auf die Unklarheit im Zusammenhang mit der sogenannten Strom- oder Gaspreisbremse des Bundes ab. Unter der Vorgabe, man käme nur unter bestimmten Voraussetzungen in den Genuss der staatlichen und vom jeweiligen Versorger abgerechneten Vergünstigung, werde der Versuch unternommen, Kundendaten abzufragen. "Ziel ist dann oft, auf unlautere Weise einen neuen Energieliefervertrag abzuschließen", heißt es in einer LEW-Mitteilung.

Kunden sollen auf keinen Fall am Telefon Daten wie Zählernummer, Bankverbindung, Verbrauch, Geburtsdatum, monatliche Abschlagszahlungen oder Vertragsdaten wie etwa die LEW-Vertragskontonummer herausgeben. Echte LEW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden die Vertragsdaten ihrer Kunden kennen und keinesfalls danach am Telefon fragen. "Im Zweifel kann man sich selbstverständlich immer gerne rückversichern und direkt bei uns nachfragen", betont Butters.

Telefonbetrug: Hier sollten die Alarmglocken schrillen

Laut LEW gibt es einige Hinweise, wie man einen unseriösen Anrufer erkennen kann. So würden die Betrüger am Telefon keinen Tarifnamen nennen, sondern von einer Ersparnis in Prozent im Vergleich zum Vorvertrag sprechen. Es werde versucht, die Angerufenen unter Druck zu setzen. Ohne Vertragsabschluss werde ihnen etwa damit gedroht, dass sie keinen Strom oder kein Erdgas mehr beziehen können. Der Anrufer würde zudem oft sehr schnell, verwirrend oder undeutlich sprechen.

Verdächtige Telefonate sollten am besten sofort beendet werden. "Wenn man trotzdem aus Versehen einen Vertrag abgeschlossen hat, muss man schnell tätig werden", rät Pressesprecher Ingo Butters. Kunden könnten dann das 14-tägige Widerrufsrecht nutzen, das beispielsweise bei telefonisch geschlossenen Verträgen gilt. Hierzu schreibt die Bundesnetzagentur: "Der Widerruf muss an das Unternehmen gerichtet werden, mit dem der Vertrag geschlossen wurde. Dabei muss das Wort 'Widerruf' nicht ausdrücklich vorkommen. Es wird trotzdem empfohlen, die Nachricht eindeutig als Widerruf zu kennzeichnen. Der Widerruf kann per Brief, Fax, Telefon oder E-Mail erfolgen. Die schriftliche Form ist zu empfehlen, damit der Widerruf auch zu den eigenen Unterlagen genommen werden kann."

Unerwünschte Anrufe könnten stets bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Bei betrügerischen Anrufen empfehle sich eine Anzeige bei der Polizei, rät die LEW.