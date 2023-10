Bezirkstagswahl: Klaus Förster ist Stimmenkönig

Der Bobinger CSU-Bürgermeister hat im Stimmkreis Augsburg Land-Süd die Nase vorn.

Der Bobinger Bürgermeister Klaus Förster hat bei der Bezirkstagswahl im Stimmkreis Augsburg Land-Süd die meisten Stimmen erhalten. Auf ihn entfielen 39,3 Prozent der Erststimmen.

Für den 55-jährigen Familienvater sind Werkstätten für Men­schen mit Behinderung eine wichtige Institution, an denen er auch in Zukunft festhalten möchte. „Sie sind die Schnittstelle, um auch die Menschen mit Behinderung weiterhin auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt der Bezirksrat. Auch ein besseres Angebot für Menschen in psychischen Krisen oder für die Beschäftigten in der Pflege sind ihm ein Anliegen. Die zweitmeisten Stimmen erhielt im Stimmkreis Stefan Adorjan von der AfD. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 75 Prozent. Im Stimmkreis Augsburg Land/Dillingen hatte Johann Popp ( CSU) 35,7 mit Prozent die Nase vorn.

Was das Sozialparlament leistet

Als überörtlicher Sozialhilfeträger unterstützt der Bezirk zum Beispiel Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag. Genauso leistet der Bezirk Hilfe zur Pflege im Alter oder bei Krankheit. Zu den ureigensten Aufgaben des Bezirks gehört die psychiatrische Versorgung: Entsprechend werden in Schwaben Fachkrankenhäuser für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Neurologie und Neurochirurgie betrieben. Im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben mit rund 2200 Behandlungsplätzen arbeiten über 4000 Menschen. Außerdem plant und koordiniert der Bezirk außerklinische Angebote. (mcz)