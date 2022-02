Bilanz des Sturmtiefs: Umgekippte Bäume und Bauzäune im Landkreis Augsburg

Heftige Böen lassen in Gennach einen Telefonmast umknicken. Ansonsten halten sich die Schäden durch das Sturmtief Ylenia im Landkreis Augsburg bislang in Grenzen.

Ylenia hatte Sturm mit Böen und Regenschauer im Gepäck: Die Schäden blieben im Augsburger Land aber überschaubar.

Das Sturmtief sorgte in der Nacht auf Donnerstag im südlichen Landkreis für mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Bei Gennach stürzte ein Telefonmast auf die Straße. Ein Autofahrer informierte daraufhin die Polizei. Die kümmerte sich auch um einen Baum, der in Schwabmünchen auf eine Straßenlaterne gestürzt war. Stromkabel wurden aus dem Mast herausgerissen.

Nach Sturmnacht: Telefonmast liegt auf der Straße

Apropos Strom: Ausfälle gab es laut den Lechwerken im gesamten Landkreis nicht. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und Augsburg kam es zu keinen Problemen durch das Sturmtief.

Dem Sturm nicht standhalten konnte auch ein Baum an der Straße zwischen Langenneufnach und Ziemetshausen. Die Feuerwehr musste ihn von der Fahrbahn räumen. Ein kleines Hindernis gab es bereits am Mittwochabend in Königsbrunn: In der Marktstraße war eine Baustellenampel umgekippt. Dasselbe Schicksal ereilte nachts einen Bauzaun in der Bobinger Wendelinstraße. Auch in Straßberg kippte ein Zaunelement um.

Das Sturmtief wirbelte am Donnerstag auch Gelbe Säcke durch die Straßen. Foto: Maximilian Czysz

Sturm Ylenia im Kreis Augsburg: Gelbe Säcke wirbeln herum

Welche Kraft die Böen hatten, zeigte sich am Morgen in Bobingen: In der Römerstraße wurde ein Anhänger auf die Fahrbahn geweht. Eher leichtes Spiel hatte Ylenia mit Gelben Säcken, die in verschiedenen Gemeinden zur Abholung an den Straßen abgelegt worden waren. Wenn sie nicht an Zäunen festgebunden worden waren, dann trieb sie der Sturm davon. Teilweise rissen Säcke, und der Inhalt verstreute sich.

Auch am Freitag soll es wieder stürmisch werden: Ein neues Tief zieht auf. Dann könnte es in der Nacht auf Samstag wieder brenzlig werden mit Böen von 70 bis 100 Stundenkilometern. Insgesamt soll das neue Sturmfeld namens Zeynef kleiner sein.