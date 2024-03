Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Die Biotonne wird bald auch ein Fleischfresser

Ab April dürfen auch tierische Speisereste in die Biotonne. Es gibt noch weitere Veränderungen.

Plus Filterdeckel, Schlösser, Bürger-App, Wertstofftonnen: Was sich in nächster Zeit alles beim Thema Müll im Landkreis Augsburg ändert.

Von Maximilian Czysz

Die Biotonne ist in Zukunft nicht mehr nur vegetarisch: Sie wird ab April sozusagen auch zum Fleischfresser. Sie darf von Privathaushalten zusätzlich mit tierischen Speiseresten befüllt werden.

"Sie haben ja auch Gaspotenzial", erklärt die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, kurz AWB, Daniela Bravi. Hintergrund ist die Biogas-Erzeugung in der Abfallverwertungsanlage Augsburg (AVA). Dort kommen Bio- und Gartenabfälle aus Stadt und Landkreis Augsburg sowie Aichach-Friedberg zusammen. Rund 100.000 Tonnen werden dort jedes Jahr vergoren. So entsteht ein Gemisch, das etwa zur Hälfte aus Methan und Kohlenstoffdioxid besteht. CO 2 lässt sich verkaufen, Biomethan wird ins Erdgasnetz eingespeist. Rund 40 Millionen Kilowattstunden Bioerdgas werden jährlich erzeugt. Mit dieser Menge könnten 4000 Einfamilienhäuser versorgt werden. Das Bioerdgas würde nach Mitteilung der AVA alternativ den Kraftstoffbedarf von 3800 Autos bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometer decken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen