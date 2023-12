Die Biotonne wird im Augsburger Land zum Fleischfresser

Bisher ist die Situation im Landkreis Augsburg klar: Tierisches gehört nicht in die Biotonne. Das wird sich voraussichtlich in wenigen Monaten ändern.

Fischgräten, Fleischreste, Käse: All das darf im Landkreis Augsburg nicht in die Biotonne. Die Erfassung von Speise- und Lebensmittelresten tierischer Herkunft über die Biotonne ist ausgeschlossen, heißt es offiziell. In den Landkreisen Dachau, Starnberg und Landberg etwa sieht das anders aus. Und auch im Werkausschuss des Augsburger Landes sagte Michael Higl ( CSU), der die Sitzung in Abwesenheit von Landrat Martin Sailer (CSU) leitete, beim Aufruf des entsprechenden Tagesordnungspunktes: "Ich habe im Vorgespräch mitbekommen: Die Biotonne wird zum Fleischfresser?"

Michaela Fünfer vom Abfallwirtschaftsbetrieb erklärte, dass es keine Bedenken gegen tierische Produkte in der Biotonne gebe. Im Gegenteil: Sowohl ökonomisch als auch ökologisch sei das zu befürworten. Ähnliches ergab auch eine Studie, welche die Abfallverwertung Augsburg (AVA) beim Bifa-Umweltinstitut in Auftrag gegeben hatte.

Biotonnen-Entscheidung fällt im Kreistag des Landkreises Augsburg

Ein Ergebnis der Studie ist etwa, dass die AVA-Anlage, die Müll in Energie umwandelt, auch mit Speiseresten gut zurechtkommt. Diese wiesen sogar besonders hohe Gasbildungspotenziale und Nährstoffgehalte auf. Der Ertrag würde steigen. Hygienerisiken seien nicht zu erwarten. In den Gegenden, in denen bereits Speisereste in die Tonne kommen, gebe es keine grundlegenden Probleme.

Die neuen Annahmekriterien sollen ab April gelten. Der Werkausschuss empfahl dem Kreistag einstimmig, einer entsprechenden Satzungsänderung zuzustimmen.