Blind vor Liebe? 60-Jährige aus dem Kreis Augsburg verliert Tausende Euro

Plus Eine 60-Jährige überweist ihrem Partner 26.400 Euro. Als er ins Ausland verschwindet, erstattet sie Anzeige. Nun wird geurteilt, ob der Mann ein Betrüger ist.

Liebe kann bekanntlich blind machen. Das Phänomen des Heiratsschwindlers ist vermutlich genauso alt wie die Ehe selbst. Als die ersten Internetforen entstehen, taucht eine neue Form des Liebesbetrügers auf: der Romance Scammer. Über gefälschte Online-Profile wird eine Liebesbeziehung vorgegaukelt, mit dem Ziel, den Verliebten möglichst viel Geld zu entlocken.