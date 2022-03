Blitzer im Verkehr: Höhere Strafen bremsen Autofahrer kaum

Plus Blitzer-Warnschilder, Graffiti-Attacken - manche gehen kreativ gegen Tempokontrollen vor. Die Zahl der Sünder sinkt aber trotz höherer Strafen nur langsam.

Dass Verkehrsteilnehmer sich gegenseitig mit der Lichthupe vor Blitzern warnen, kennt man. Dass jemand sich die Mühe macht, ein Schild zu basteln, das war für Petra Haupeltshofer etwas Neues. Als Kaufmännischer Vorstand der Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte hat sie auch schon andere kreative Versuche erlebt, gegen Blitzer vorzugehen. An der Zahl der Temposünder ändert sich dagegen nur langsam etwas: Da helfen auch höhere Strafen nicht weiter.