Blitzmarathon 2022: Hier wird am Donnerstag im Landkreis Augsburg geblitzt

Achtung Autofahrer: Am Donnerstag startet die Polizei ab 6 Uhr einen 24-stündigen Blitzmarathon. Hier gibt es alle Messpunkte im Augsburger Land auf einen Blick.

Runter vom Gas, heißt es am Donnerstag für Autofahrende im Augsburger Land. Ab 6 Uhr startet die Polizei einen 24-stündigen Blitzmarathon. Die Aktion ist Teil des europaweiten „Speedmarathon“ und soll Verkehrsteilnehmende "wachrütteln", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Es gehe nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken. Denn zu schnelles Fahren ist noch immer die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen geht darauf zurück.

Auch im Augsburger Land verloren im vergangenen Jahre fünf Menschen ihr Leben. Zwar ist die Zahl der Verkehrstoten kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2012 kamen im Landkreis 14 Menschen bei Autounfällen ums Leben. Doch überhöhte Geschwindigkeit bleibt die häufigste Ursache für schwere Unfälle, wie die Verkehrsstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord zeigt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr knapp 80.000 Autofahrende erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Damit wurden im Schnitt jeden Tag 200 Tempoverstöße im Bereich Schwaben-Nord gemessen.

Blitzmarathon: Hier stehen 2022 die Blitzer im Landkreis Augsburg

Mit dem Blitzmarathon, der zum neunten Mal stattfindet, will die Polizei den Kontrolldruck erhöhen und eine nachhaltige Verhaltensveränderung bei den Verkehrsteilnehmenden erreichen. Bayernweit sind rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung im Einsatz. Auch im Landkreis Augsburg wird am Donnerstag an 21 Stellen geblitzt. Die Zahlen in Klammern zeigen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Alle Messpunkte im Überblick:

Adelsried Staatsstraße zwischen Heretsried und Holzhausen, außerorts (70)

Staatsstraße zwischen Heretsried und Holzhausen, außerorts (70) Agawang/Häder Kreisstraße A1 zwischen Agawang und Häder, außerorts (100)

Kreisstraße A1 zwischen Agawang und Häder, außerorts (100) Altenmünster Hauptstraße von Hennhofen, innerorts (50)

Hauptstraße von Hennhofen, innerorts (50) Biberbach Kreisstraße A12 Ortsteil Feigenhofen, außerorts (60)

Kreisstraße A12 Ortsteil Feigenhofen, außerorts (60) Bobingen Kreisstraße A13 zwischen Straßberg und Reinhartshausen, außerorts (80)

Kreisstraße A13 zwischen Straßberg und Reinhartshausen, außerorts (80) Bobingen Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex, innerorts (30)

Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex, innerorts (30) Diedorf B300 auf Höhe Kreisbauhof, außerorts (80)

B300 auf Höhe Kreisbauhof, außerorts (80) Diedorf/Ustersbach B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen, außerorts (80)

B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen, außerorts (80) Königsbrunn Lechstraße/Benzstraße, außerorts (70)

Lechstraße/Benzstraße, außerorts (70) Kutzenhausen B300, Höhe Maingründel, außerorts (80)

B300, Höhe Maingründel, außerorts (80) Meitingen Kreisstraße Herbertshofen, außerorts (70)

Kreisstraße Herbertshofen, außerorts (70) Mittelneufnach Staatsstraße von Reichertshofen Richtung Mittelneufnach, außerorts (70)

Staatsstraße von Reichertshofen Richtung Mittelneufnach, außerorts (70) Neusäß B300 bei Steppach Höhe Sandberg, außerorts (70)

B300 bei Steppach Höhe Sandberg, außerorts (70) Schwabmünchen/Hirschwang A17, Schwabegger Straße, außerorts (100)

A17, Schwabegger Straße, außerorts (100) Schwabmünchen Staatsstraße Richtung Mittelstetten, außerorts (80)

Staatsstraße Richtung Mittelstetten, außerorts (80) Schwabmünchen Staatsstraße Südumfahrung, außerorts (70)

Staatsstraße Südumfahrung, außerorts (70) Schwabmünchen Staatsstraße zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen, außerorts (100)

Staatsstraße zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen, außerorts (100) Thierhaupten Kreisstraße zwischen Thierhaupten und Neukirchen, außerorts (100)

Kreisstraße zwischen Thierhaupten und Neukirchen, außerorts (100) Thierhaupten Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Sand, außerorts (80)

Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Sand, außerorts (80) Thierhaupten Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Rain, außerorts (80)

Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Rain, außerorts (80) Zusmarshausen/Steinekirch Dorfstraße, sonstige Straße, innerorts (50)

Außerdem sind auf der A8 sowie auf den Bundesstraßen B10, B17, B2 und B300 zivile Dienstfahrzeuge unterwegs, die die Geschwindigkeit messen. Schon beim letzten Blitzermarathon im April vergangenen Jahres hatte das Innenministerium vorab die Messstellen veröffentlicht. Trotzdem wurden 7036 Fahrerinnen und Fahrern mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die höchste Überschreitung wurde bei einem Motorradfahrer nahe Bubesheim erfasst: Statt erlaubter 100 war der Mann mit 231 km/h unterwegs.

