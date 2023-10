Blühende Bäume im Oktober: Experte hat Erklärung für das Phänomen

Plus Im Augsburger Land blühen derzeit nicht nur Obstbäume. Auch Ziergehölze wie Sommerflieder oder Goldregen tragen wieder Blüten. Ein Experte erklärt das Naturschauspiel.

Wer gerade mit offenen Augen durchs Augsburger Land geht, könnte sich dieselben beim Anblick der Bäume verwundert reiben. Sowohl Obstbäume als auch Kastanien und verschiedene Ziergehölze tragen gerade Blüten. Und das Anfang Oktober. Sind die Bäume verwirrt? Ist die Natur aus dem Takt gekommen? Hubert Siegler vom Bayerischen Landesamt für Wein- und Gartenbau erklärt das Phänomen.

"Der schwere Hagelschlag Ende August bedeutete natürlich extremen Stress für die Natur. Doch die zweite Baumblüte wird dadurch nicht verursacht." Siegler erläutert, dass der Hagel die Bäume zu früh im Jahr entlaubt habe. Da sie aber noch auf die Photosynthese angewiesen sein, würden sie noch einmal Blätter ausbilden. Die Blüte aber habe andere Gründe.