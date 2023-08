Landkreis Augsburg

Borkenkäfer sind im Landkreis Augsburg auf dem Vormarsch

Die Situation in den Wäldern im Augsburger Land ist ernst. In manchen Teilen gibt es einen Höchststand an Borkenkäfern. Dazu kommt noch ein besonderes Problem.

Vielen Waldbesitzern treibt die Situation Sorgenfalten auf die Stirn: In den Wäldern wimmelt es im Augenblick vor Borkenkäfern. Genauer sagt: Die Buchdrucker sind auf dem Vormarsch. Auf der Karte der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ist der Landkreis rot eingefärbt. Das heißt nichts Gutes. Rot steht beim sogenannten Borkenkäfer-Monitoring für die höchste Gefährdungsstufe. Es ist eine schnelle Ausbreitung bestehender Befallsherde zu erwarten. Im Nachbarlandkreis Günzburg wird bereits von einem "akuten Stehendbefall" ausgegangen. Ralf Gang vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg bezeichnet die Situation im Augsburger Land als "grenzwertig". In den Fallen im Landkreis, die Aufschluss über die Entwicklung der Käferpopulation geben sollen, würden sich derzeit sehr viele Tiere finden. Zum Teil handele es sich um den Höchststand. Sein Kollege Hubert Droste, der den Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten leitet, sagt: "Die Situation ist extrem angespannt." Der Grund dafür liegt einige Wochen zurück. Gewittersturm richtet große Schäden an Mitte Juli hatte ein Gewittersturm im Staatswald, der etwa ein Drittel der gesamten Waldfläche im Augsburger Land ausmacht, gewütet. Die größten Schäden habe es im Norden gegeben, vor allem im Weisinger Forst bei Altenmünster, berichtet der Forstbetriebsleiter. Auch der Scheppacher und Streitheimer Forst waren betroffen. Im Raum Biburg seien die Schäden nicht ganz so groß. Die Stauden im Süden seien vergleichsweise glimpflich davongekommen. Droste geht von bis zu 30.000 Kubikmeter Schadholz aus. Das muss genauso wie Fichten, die bereits von Borkenkäfern befallen sind, aus dem Wald. Allerdings seien derzeit die Kapazitäten zur Aufarbeitung begrenzt. "Wir müssen überlegen, wo wir anfangen", sagt Droste. Was auf keinen Fall passieren dürfe: "Dass uns der Käfer abhaut." Und noch größere Schäden anrichtet. Kleiner Käfer, großes Vermehrungspotenzial Die Käfer und ihre Brut fressen Gänge in den sogenannten Rindenbast. Dort verlaufen die lebensnotwendigen Leitungsbahnen, in der die in der Krone produzierten Zuckerstoffe in die Wurzeln transportiert werden. Wird dieses Gewebe stark beschädigt, dann sterben Bäume ab. Hinzu kommt noch eine weitere Eigenart der kleinen Borkenkäfer. Sie haben nämlich ein großes Vermehrungspotenzial. Geschätzt entwickelt sich aus der Brut eines Weibchens im Laufe der Vegetationsperiode zwischen 100.000 und 250.000 Nachkommen. Hitze und Trockenheit kommen den Käfern entgegen. Anders ist es bei vielen Baumarten: Sie leiden unter dem Extremwetter. Deshalb hätten die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage den Bäumen geholfen, meint Forsten-Bereichsleiter Ralf Gang. Das Wetter habe das Wachstum der Käfer verlangsamt, sagt Hubert Droste von den Staatsforsten. "Aber sie sind da. Und zwar massiv." Ralf Gang appelliert an alle Waldbesitzer: Sie müssten jetzt alle Woche ihre Bäume kontrollieren und wenn nötig reagieren. Das ist allerdings kein einfaches Unterfangen: Denn der Wind bläst derzeit das Bohrlochmehl, das jeden aktiven Borkenkäfer am Baum verrät, sofort weg.

