Landkreis Augsburg

14:36 Uhr

Bundestagswahl 2025: Wahlkreis-Neueinteilung sorgt für großen Ärger

In welchem Wahlkreis dürfen die Menschen bei der nächsten Bundestagswahl ihr Kreuzchen machen? Darüber wird jetzt heftig gestritten.

Plus Der südliche Landkreis soll anderen Wahlkreisen zugeordnet werden. Abgeordneter Durz schimpft: „Dieser Wahlkreis wurde brutal am Reißbrett in der Berliner Blase geplant.“

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Die Wahlkreise für die Bundestagswahl 2025 sollen neu eingeteilt werden. Betroffen wäre davon auch der Landkreis. Doch die Pläne sorgen für heftige Kritik.

„Die Zersplitterung, die mit der angedachten Einteilung einhergeht, ist für den Landkreis Augsburg eine absolute Zumutung“, teilt die CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Carolina Trautner mit. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz kritisiert: „Die Ampelparteien zeigen auch bei der geplanten Neustrukturierung der Wahlkreise, dass sie nicht in der Lage sind, Politik im Sinne der Bevölkerung zu machen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen