Bundestrainer Nagelsmann: Trainer im Landkreis haben gemischte Gefühle

Julian Nagelsmann wird neuer Fußball-Bundestrainer. Wie Kollegen aus dem Landkreis die Berufung beurteilen.

Seit der Niederlage der deutschen Nationalelf gegen Japan wurde viel spekuliert, wer Bundestrainer Hansi Flick beerben würde. Jetzt ist klar: Julian Nagelsmann aus dem Nachbarlandkreis tritt die Nachfolge an.

Christopher Detke, Spielertrainer des TSV Bobingen, freut sich auf Nagelsmann: "Er ist ein Fachmann." Nagelsmann habe trotz seines jungen Alters bereits bei mehreren Vereinen seine Qualität unter Beweis gestellt, sagt Detke. Das mögliche Wiedersehen mit vielen Spielern aus seiner Bayern-Zeit schätzt Detke ebenfalls als nicht problematisch ein: "Ich bin davon überzeugt, dass das intern besprochen wurde und seine Person nicht in Frage gekommen wäre, wenn es da Probleme gebe. Meines Wissens haben sich die meisten ehemaligen Spieler nur positiv über ihn geäußert und waren bei seiner Entlassung vielmehr bestürzt."

Nagelsmanns Qualität steht außer Frage

Für Detke hätte auch nichts gegen einen ausländischen Bundestrainer gesprochen: "Wir haben in Deutschland nicht alleinig die Fußballweisheit mit Löffeln gefressen." Dass man sich gegen die Ernennung eines ausländischen Trainers wegen möglicher Häme entschieden habe, halte er aber für unwahrscheinlich. So etwas sollte keine Rolle spielen. Er halte es für eine Grundsatzentscheidung, jemanden zu benennen, der bereits perfekt die Sprache spreche und somit in der Kürze der Zeit die Mannschaft hoffentlich abhole. "Er hat mit vielen der Spieler bereits zusammengearbeitet und kennt sie daher gut. Für mich ist Nagelsmann hinsichtlich seiner Qualität nicht in Frage zu stellen", sagt Detke.

Auch Daniel Raffler, Trainer der SpVgg Lagerlechfeld, sieht einer Berufung Nagelsmanns optimistisch entgegen: "Es galt die verschiedenen Optionen abzuwägen und sicherlich hätte es noch geeignetere Kandidaten gegeben. Aber Nagelsmann ist ein fachlich guter Trainer, auch wenn er jung ist." Hätte Raffler entscheiden dürfen, wäre seine Wahl auf eine erfahrenere Person gefallen. Zudem sei es für Nagelsmann sicher nicht ganz leicht, einer Mannschaft, die er nicht so oft sehe und mit der er nicht so oft trainiere, seine Art des Fußballs zu vermitteln. Dennoch bleibe Nagelsmann fußballerisch eine gute Lösung, sagt Raffler.

In der Bayern-Vergangenheit sieht Raffler ebenfalls keinen Zündstoff. Er glaubt nicht, dass individuelle Altlasten eine große Rolle spielen werden. Ganz im Gegenteil, das größte Argument für Nagelsmann sei, dass er die meisten Spieler und deren Stärken und Schwächen bereits kenne. "Wir dürfen uns mit oder ohne Julian Nagelsmann auf jeden Fall Hoffnungen machen, dass wir bei der Europameisterschaft etwas reißen können. Die Qualität der Spieler ist vielleicht nicht Weltklasse, aber immer noch gut, sagt Raffler.

Probleme aus der Bayern-Zeit?

Es gibt aber auch Stimmen, die das etwas anders sehen. Der erfahrene Trainer Sepp Schlögel, der gegenwärtig sowohl im Nachwuchsbereich des TSV Schwabmünchen als auch bei der JFG-Singoldtal tätig ist, hätte lieber einen erfahreneren Trainer auf dem Posten gesehen. Die Möglichkeit eines ausländischen Bundestrainers schließt er aus: "Der deutsche Fußball sollte von einem deutschen Trainer vertreten werden. Wir haben in Deutschland genug gute Trainer." Der kurz gehandelte niederländische Trainer Van Gaal sei zwar ein guter Trainer, aber auch ein schwieriger Charakter. Bei ausbleibendem Erfolg könnte es daher schnell unangenehm werden, sagt Schlögel.

Ist die Nationalmannschaft nur ein Sprungbrett?

Schlögel sieht in Julian Nagelsmann keine Dauerlösung. "Wenn er das Angebot von Real Madrid weiterhin hat, dann rechne ich damit, dass er Carlo Ancelotti im nächsten Jahr nach der Europameisterschaft ablösen wird. Mit 36 Jahren möchte er sicher noch täglich auf dem Platz stehen und mit einer Mannschaft arbeiten und nicht nur die paar Mal im Jahr wie es mit einer Nationalmannschaft üblich ist", sagt Schlögel

Für Manfred Bock, den sportlichen Leiter des TSV Schwabmünchen II, sprechen ebenfalls mehrere Aspekte gegen als für eine Berufung von Nagelsmann. Er sei eindeutig noch zu jung. Gerade in dieser schwierigen Phase hätte dem Team Erfahrung an der Seitenlinie sehr gut getan. Auch gegen einen ausländischen Trainer wie Van Gaal hätte laut Bock nichts gesprochen. "Durch die Entscheidung ist jetzt auch viel Geld im Umlauf. Für den bereits finanziell gebeutelten DFB ist das schon auch bedrohlich. Aus meiner Sicht ein Schnellschuss. Ich finde die Wahl nicht gut."