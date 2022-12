Bus und Bahn: Was sich zum Fahrplanwechsel ändert

Wie jedes Jahr findet im Dezember der europäische Fahrplanwechsel statt, der auch im Gebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) einige Änderungen mit sich bringt.

AVV-Regionalbuslinie 100, Mering – Königsbrunn: Die Frühverbindung startet an der "Haltestelle Königsbrunn, Enzianstraße" in Richtung Mering um vier Minuten früher mit Abfahrt um 5.13 Uhr. Einige Fahrten von Mering nach Königsbrunn am Nachmittag wurden an die geänderten Ankunftszeiten der Züge angepasst.

AVV-Regionalbuslinie 605, Gessertshausen – Oberschönenfeld – Döpshofen – Waldberg: Die Fahrt um 13.28 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen, ab "Gessertshausen, Bahnhof" fährt eine Minuten früher um 13.27 Uhr ab. Die Fahrt um 6.56 Uhr, Montag bis Freitag, ab "Gessertshausen, Bahnhof" fährt acht Minuten früher um 6.48 Uhr ab.

AVV-Regionalbuslinie 606, Münster – Gessertshausen: Die Fahrt um 10.46 Uhr, Montag bis Freitag, ab "Gessertshausen, Bahnhof" fährt drei Minuten später um 10.49 Uhr ab.

AVV-Regionalbuslinie 607, Münster – Gessertshausen: Die Fahrt um 6.38 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen, ab "Münster, Feuerwehrhaus" fährt acht Minuten früher um 10.49 Uhr ab. Die Fahrt um 17.31 Uhr, Montag bis Freitag, ab "Gessertshausen, Bahnhof" fährt 13 Minuten später um 17.44 Uhr ab.

AVV-Regionalbuslinie 700, Augsburg – Göggingen – Inningen – Bobingen – Wehringen – Großaitingen – Schwabmünchen: Die Fahrt, Montag bis Freitag, um 5.10 Uhr ab "Göggingen, Rathaus" in Fahrtrichtung Schwabmünchen startet zehn Minuten früher um 5 Uhr. Die Fahrt um 7.57 Uhr, Montag bis Freitag, ab "Schwabmünchen, Bahnhof" in Fahrtrichtung Augsburg startet zwei Minuten früher um 7.55 Uhr. Die Fahrt, Montag bis Freitag, um 8.42 Uhr ab "Schwabmünchen, Bahnhof" in Fahrtrichtung Augsburg startet zukünftig eine Minute früher um 8.41 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 704, Schwabmünchen – Hiltenfingen – Scherstetten – Mittelneufnach: Die Fahrt, Montag bis Freitag, um 16.59 Uhr ab "Schwabmünchen, Bahnhof" in Fahrtrichtung Mittelneufnach startet vier Minuten später um 17.03 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 706, Schwabmünchen – Schwabegg – Konradshofen – Münster – Mickhausen – Siegertshofen: Die Fahrt um 18.31 Uhr ab "Schwabmünchen Bahnhof" in Fahrtrichtung Siegertshofen fährt drei Minuten später um 18.34 Uhr ab.

AVV-Regionalbuslinie 712, Schwabmünchen – Lechfeld – Bobingen: Die Fahrt um 12.29 Uhr ab "Schwabmünchen, Festplatz" über Obermeitingen – Klosterlechfeld – Graben nach Schwabmünchen startet zwei Minuten später um 12.31 Uhr. Die Fahrt um 7.51 Uhr ab "Bobingen, Bahnhof" über Graben – Klosterlechfeld – Obermeitingen nach Schwabmünchen" über Graben – Klosterlechfeld – Obermeitingen nach Schwabmünchen startet zwei Minuten später um 13.46 Uhr. Die Fahrt um 17.22 Uhr von "Bobingen, Bahnhof" über Graben nach Lagerlechfeld startet zwei Minuten später um 17.24 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 720, Bobingen – Wehringen – Großaitingen – Waldberg (– Mickhausen): Die Fahrt um 6.24 Uhr ab "Hardt" in Fahrtrichtung Bobingen startet eine Minute früher um 6.23 Uhr. Die Fahrt um 12.19 Uhr ab "Mickhausen, Gasthaus Lutz" in Fahrtrichtung Bobingen startet zwei Minuten früher um 12.17 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 722, Bobingen – Straßberg – Reinhartshausen – Waldberg – Mickhausen – Münster: Die folgenden Fahrplanänderungen betreffen nur Fahrten montags bis freitags. Die Fahrt um 8.03 Uhr ab "Straßberg" in Fahrtrichtung Bobingen startet drei Minuten früher um 8 Uhr. Die Fahrt um 14.32 Uhr ab "Waldberg, Mitte" in Fahrtrichtung Bobingen startet zwei Minuten früher um 14.30 Uhr

Mit der neuen Straßenbahn-Linie 3 nach Königsbrunn wurden einige Verbindungen gestrichen. Foto: Maximilian Sonntag

AVV-Regionalbuslinie 731, Königsbrunn – Oberottmarshausen – Kleinaitingen – Graben – Lagerlechfeld – Klosterlechfeld – Untermeitingen – Schwabmünchen: Die Fahrt, Montag bis Freitag, um 16.31 Uhr ab "Königsbrunn, Zentrum" nach Klosterlechfeld startet künftig vier Minuten später um 16.35 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 733, Haunstetten Nord – Königsbrunn: Diese AVV-Regionalbuslinie entfällt mit Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn. Der Streckenabschnitt "Königsbrunn, Zentrum" nach "Augsburg, Haunstetten Nord" und zurück wird künftig von der neue AVV-Regionalbuslinie 810 gefahren.

AVV-Regionalbuslinie 734, Haunstetten Nord – Königsbrunn: Die Linie wurde eingestellt.

AVV-Regionalbuslinie 735, Haunstetten West – Königsbrunn – Bobingen: Auch diese Linie wurde eingestellt, ebenso die AVV-Regionalbuslinie 740, der Schnellbus von Königsbrunn nach Augsburg.

AVV-Regionalbuslinie 782, Königsbrunn – Bobingen: Die Fahrt um 16.29 Uhr ab "Bobingen, Krankenhaus" nach Königsbrunn startet an Schultagen (montags bis freitags) künftig 20 Minuten früher um 16.09 Uhr, an Ferientagen bleibt die Abfahrtszeit bei 16.29 Uhr. Die Fahrt um 10.35 Uhr ab "Königsbrunn, Zentrum" nach Bobingen startet an Sonn- und Feiertagen künftig acht Minuten später um 10.43 Uhr. Die Fahrt um 11.35 Uhr ab "Königsbrunn, Zentrum" nach Bobingen startet an Sonn- und Feiertagen künftig acht Minuten später um 11.43 Uhr. Die Fahrt um 10.53 Uhr ab "Bobingen, Krankenhaus" nach Königsbrunn startet künftig an Sonn- und Feiertagen fünf Minuten später um 10.58 Uhr.

RB69 Regionalbahn: Auf der RB69 zwischen Augsburg und Landsberg am Lech kommt es zu geringfügigen Verschiebungen der Fahrzeiten, auf der Strecke nach Kaufering im Bereich von ein bis zwei Minuten.

RB 77, RE 7, RE 71, RE 73 und RE 79, Augsburg – Bobingen – Schwabmünchen – Buchloe: Auf der Strecke verkehren künftig mit Verknüpfungsmöglichkeiten in Bobingen und Schwabmünchen die Regionalzuglinien RB 77, RE 7, RE 71, RE 73 und RE 79. Es kommt zu zeitlichen Verschiebungen im Minutenbereich. (mcz)