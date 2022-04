Car-Sharing im Kreis Augsburg: Das Auto der Zukunft wird geteilt

Plus Geteiltes Auto statt Zweitwagen: Car-Sharing wird für immer mehr Menschen eine Alternative. Ein Verein im Landkreis sagt, wie das Modell auch auf dem Dorf klappt.

Hohe Spritpreise, gestiegene Lebenshaltungskosten: Viele Menschen suchen gerade nach Einsparpotenzialen im Alltag. Eine Möglichkeit ist, Alternativen zum eigenen Auto ins Auge zu fassen. Car-Sharing kann dabei ein Hilfsmittel sein, um abseits der öffentlichen Verkehrsmittel mobil zu sein. Jürgen Müller, Vorsitzender der Königsbrunner Autoteiler, hat dieses Argument zuletzt verstärkt von Neu-Mitgliedern gehört. Der Verein möchte weiter wachsen und die Arbeit professionalisieren. Von der Politik im Landkreis erhoffen sich die Autoteiler zusätzliche Impulse.