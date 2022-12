Computer-Hacker kassiert Bobinger Unternehmen ab

75.000 Euro für eine bestellte Maschine landen auf einem fremden Konto. Ein 51-Jähriger wird wegen Geldwäsche angeklagt.

Unmittelbar nach Weihnachten ist das Christkind für einen 51-Jährigen gekommen – er durfte das Gefängnis verlassen. Dafür musste er ans Amtsgericht Augsburg. Er soll 75.000 Euro über sein Konto gewaschen haben. Ein Bobinger Unternehmen wurde dabei geschädigt.

Im Februar 2020 bestellte die Unternehmensleitung für ihr Werk in Bobingen eine Maschine, die aus Thailand nach Deutschland geliefert werden sollte. Die Maschine hatte einen Kaufpreis von knapp 75.000 Euro. Die Kommunikation zwischen dem deutschen Besteller und dem thailändischen Hersteller fand, so wird es aus der Anklageschrift vor dem Augsburger Amtsgericht deutlich, per E-Mail statt. In diese Kommunikation schlich sich ein Unbekannter mit dem Computer ein und begann unerkannt, in dem Geschäft mitzumischen. Insbesondere änderte der Unbekannte die Kontonummer, auf die der deutsche Besteller den Kaufpreis für die thailändische Maschine bezahlen sollte. Der Schummel funktionierte und an dieser Stelle kam der 51-Jährige ins Spiel.

Konto für Schummel verwendet

Der unbekannte Hacker verwendete nämlich ein Konto des 51-Jährigen bei der Bank of Scotland für den Geldempfang. Dort ging das Geld im März 2020 tatsächlich sein. Weil es aber in Thailand beim Maschinenhersteller fehlte, gab es keine neue Maschine für Bobingen. Stattdessen eine Anzeige wegen Betrugs. Im Folgemonat leitete der Angeklagte angeblich das Geld von seinem Konto auf ein anderes, ihm unbekanntes Konto an einen ihm ebenfalls unbekannten Inhaber weiter. Bis auf den letzten Cent, nach eigener Aussage, so der Angeklagte, habe er für seinen Dienst keinen Anteil erhalten.

Hintergründe des Schummels blieben unklar

Nachdem für das Verfahren vor Richter Christoph Prinke ein Geständnis in Aussicht gestellt worden war, konnte auf eine umfangreiche Beweisaufnahme mit Zeugen aus verschiedenen Ländern verzichtet werden. Zwar gestand der 51-Jährige, sein Bankkonto in der geschilderten Weise für die Geld-Transaktion zur Verfügung gestellt zu haben. Weitere Angaben machte er zu der Tat aber nicht. Ob er nicht wollte oder nicht konnte, blieb unklar.

Bewährungsstrafe wegen leichtfertiger Geldwäsche

Ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe lautete der Richterspruch von Richter Prinke wegen leichtfertiger Geldwäsche. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die 75.000 Euro muss der 51-Jährige zurückerstatten. Sein Verteidiger Michael Weiß hatte in seinem Plädoyer angeregt, diesen Wertersatz nicht ins Urteil zu schreiben. Es sei nicht klar, wo und wie das Leben seines Mandanten nach dessen Freilassung weitergehe.