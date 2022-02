Corona: Lockerungen für die Kultur waren längst überfällig

Plus Während Gäste ohne Maske im Restaurant sitzen, warten Kulturschaffende vergeblich darauf, vor vollem Publikum zu spielen. Höchste Zeit, dass die Kultur wieder auflebt.

Endlich dürfen wieder mehr Menschen ins Theater oder den Konzertsaal. Zwar müssen immer noch Plätze frei bleiben, aber eine Auslastung von 75 Prozent ist der richtige Schritt. Lange genug blieben Kultureinrichtungen geschlossen oder waren gezwungen, Veranstaltungen abzusagen. Denn die Verschärfung Ende vergangenen Jahres glich einem Lockdown. Welches kleine Theater kann es sich schon leisten, vor halbleeren Rängen zu spielen?