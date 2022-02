Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Wie Kultureinrichtungen im Kreis Augsburg auf die Lockerungen reagieren

Seit Mittwoch können wieder mehr Gäste an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Anders als bisher dürfen 75 Prozent der Plätze besetzt werden.

Plus Seit Mittwoch dürfen mehr Gäste ins Theater, Kino oder zu Veranstaltungen. Aber können die Stadthallen und Bühnen die neuen Regeln überhaupt so schnell umsetzen?

Von Felicitas Lachmayr

Bei Kulturveranstaltungen, im Theater oder Kino können wieder mehr Gäste sitzen. Denn seit Mittwoch sind die Corona-Regeln in Bayern gelockert. Anders als bisher dürfen nun 75 Prozent der Plätze besetzt werden. Es gelten weiterhin die Maskenpflicht und die 2G-plus-Regel - Geimpfte und Genesene können also nur mit negativem Test oder Boosterimpfung teilnehmen. Die Kultureinrichtungen im südlichen Landkreis sind jetzt gefordert, sich so schnell wie möglich darauf einzustellen. Ob das gelingt?

