Landkreis Augsburg

vor 10 Min.

Corona-Spaziergänge: Eine neue Form des stillen Protests im Kreis Augsburg

Plus Menschen gehen an immer mehr Orten im Landkreis Augsburg auf die Straße, um gemeinsam ihrem Unmut Luft zu machen. Die Polizei bekommt das nicht immer mit.

Von Maximilian Czysz

Eigentlich ist es nichts Ungewöhnliches: Menschen verabreden sich, um gemeinsam an der frischen Luft eine Runde zu drehen. Doch seit einigen Wochen gibt es noch andere Spaziergänge. Über das Internet wird kurzfristig an unterschiedlichen Orten zu Spaziergängen eingeladen, die ein Ziel haben: In der Gruppe wollen die Teilnehmer ihren Unmut sichtbar machen.

