Corona-Spaziergänge: Was in den Chats der Gruppen steht

Plus Viele Teilnehmer der sogenannten Spaziergänge verabreden sich über Onlinedienste. Dort wird auch extremistisches Gedankengut gepostet.

Sie sind gut vernetzt. Und jede Woche werden es mehr: Die Teilnehmer an den sogenannten Spaziergängen verabreden sich online und tauschen sich auf einschlägigen Portalen aus. In den Chatverläufen verschiedener Gruppen finden sich persönliche Anmerkungen, Informationen und auch Beiträge aus dem Bereich Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Verschwörungsdenken. Eine gefährliche Mischung, meint Edmund Mannes aus Bobingen.