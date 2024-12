Corona-Tests nicht richtig dokumentiert: Frau muss 170.000 Euro zurückzahlen

Masken, Impfstoff, Tests: Während der Corona-Pandemie wurde viel Geld ausgegeben - in der Hoffnung, Menschenleben zu retten. Dass in vielen Fällen erst im Nachhinein genauer hingeschaut wurde, zeigt ein Fall vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) forderte 170.000 Euro von einer Frau zurück, die zwei Teststellen im südlichen Augsburger Land betrieben hat. Diese klagte dagegen. Die Klage wurde nun abgewiesen. Die Frau muss das Geld zurückzahlen, beziehungsweise auf noch nicht ausgezahltes Honorar verzichten.

