Corona-Update: Hohe Inzidenz und Teil-Impflicht belasten Pflegeeinrichtungen

Die Inzidenz im Landkreis ist hoch. Pflegekräfte fallen aus, zudem gilt seit Mittwoch die Teil-Impflicht. Was das für die Einrichtungen bedeutet und wie der Landrat die Lage einschätzt.

Die meisten Corona-Einschränkungen sollten am Sonntag fallen. Doch in Bayern sind die Infektionszahlen so hoch wie nie, deshalb bleiben viele Bestimmungen vorerst bestehen. Auch im Landkreis liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 2039 und damit etwas unter dem bisherigen Höchststand von 2365. Das macht sich in den Pflegeeinrichtungen im Kreis bemerkbar.

Dort fallen zahlreiche Mitarbeitende wegen Krankheit oder Quarantäne aus. Die Lage sei extrem angespannt, teilt eine Sprecherin der Wertachkliniken mit. Die hohe Inzidenz wirke sich negativ auf die Personalsituation aus, die Beschäftigten seien zunehmend erschöpft, die Versorgung von Covid-Erkrankten bedeute einen enormen zusätzlichen Zeitaufwand.

75 Beschäftigte ohne Impfnachweis sind beim Gesundheitsamt gemeldet

Nach Klinikangaben sind in Bobingen derzeit fünf Patienten mit Covid infiziert. In Schwabmünchen befinden sich elf auf der Isolier-Station. Ein Erkrankter liegt auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Seit Anfang Februar sind vier Patientinnen und Patienten an oder mit Corona verstorben.

Nicht nur Krankheitsausfälle erschweren die Situation. Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen müssen nun einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Seit Mittwoch werden ungeimpfte Mitarbeitende beim Gesundheitsamt gemeldet. Sie sollen Beratungsgespräche erhalten. Nach einer längeren Übergangsfrist können Betretungsverbote verhängt werden.

Nach Angaben des Landratsamts wurden bislang 75 Beschäftigte ohne Impfnachweis gemeldet. Neben 26 Seniorenheimen gibt es im Augsburger Land 16 Tagespflegeeinrichtungen und 32 ambulante Pflegedienste. Auch Andreas Claus, der die Sozialstation in Schwabmünchen leitet, musste den Impfstatus seiner Mitarbeiter abfragen. Knapp zehn von etwa 150 Beschäftigten seien betroffen. Einige würden auf die zweite Novavax-Impfung warten. Etwa vier Mitarbeitende würden eine Impfung vollständig ablehnen.

Das Thema Impfpflicht sei weitgehend ausdiskutiert. Nun werde abgewartet, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Die Personalsituation sei angespannt. Acht Beschäftigte seien derzeit wegen einer Covid-Erkrankung zu Hause. "Niemand weiß, wie viele es morgen sind. Unsere Pflegedienstleitung plant quasi täglich um", sagt Claus.

Von geplanten Beratungsgesprächen hält Einrichtungsleiterin wenig

In den Wertachkliniken werden seit Monaten Impflisten geführt. Diese müssten immer wieder angepasst werden, da Beschäftigte ihren Status als Geimpfte erreichen oder als Genesene wieder verlieren. Der bürokratische Aufwand sei enorm, teilt eine Sprecherin mit. Das macht auch Regina Weinkamm, Leiterin der Bobinger Sozialstation, zu schaffen. Sie habe bislang zwei Fälle an das Gesundheitsamt gemeldet. Einige wenige Beschäftigte seien nicht geimpft, aber derzeit genesen. Sollten sie ihren Status verlieren, muss Weinkamm dies dem Gesundheitsamt nachmelden. Verbunden mit den wochenlangen Übergangsfristen erschwere dies die Personalplanung.

Rund 50 Beschäftigte arbeiten in der Bobinger Sozialstation. Wegen Corona gebe es überdurchschnittlich viele Krankheitsausfälle. Trotz der schwierigen Personalsituation befürwortet Weinkamm die Teil-Impflicht, auch Betretungsverbote hält sie für angemessen: "Wer sich nicht impfen lassen will, sollte nicht im Gesundheitswesen arbeiten", sagt sie. Allein zum Schutz der Kundinnen und Kunden. Sie könne verstehen, wenn ältere Menschen Angst haben, und nur von einer geimpften Pflegekraft behandelt werden wollen.

Von den geplanten Beratungsgesprächen hält Weinkamm hingegen wenig. Sie habe mehrmals Gespräche mit ungeimpften Mitarbeitenden geführt, das Thema sei durch. Manche ließen sich schlicht nicht überzeugen. Daran habe auch der Totimpfstoff Nuvaxovid nichts geändert, der seit zwei Wochen im Landkreis verfügbar ist.

Nur 82 Menschen haben sich vergangene Woche erstmals impfen lassen

Die Nachfrage nach dem neuen Impfstoff hält sich im Augsburger Land in Grenzen. War dieser zunächst Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen vorbehalten, stehe er nun allen Volljährigen zur Verfügung. Allerdings bleiben die Zahlen weit hinter den Erwartungen zurück, teilt Landrat Martin Sailer mit.

Aktuell sind 47,5 Prozent (Stand 16. März) der Einwohner im Landkreis geboostert und haben damit den vollständigen Impfschutz. Bei den Erstimpfungen liegt die Quote bei 63,4 Prozent. In der vergangenen Woche wurden 1326 Spritzen verabreicht. Die meisten davon, nämlich 600, waren Drittimpfungen. Nur 82 Menschen haben sich zum ersten Mal impfen lassen.

Auch wenn ein Teil der Bevölkerung die Impfung verweigere, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Menschen ihre Freiheitsrechte zurückzugeben, erklärt Sailer. Die Inzidenz sei hoch, doch die Hospitalisierung und Auslastung der Intensivbetten falle weniger dramatisch aus als prognostiziert. "Wir erschweren unsere eigene Situation durch diese strikten Regelungen. Die Zahlen in den Krankenhäusern geben das aus meiner Sicht nicht mehr her", erklärt Sailer.

Die Behörde hat bereits Konsequenzen gezogen und die Kontaktnachverfolgung über das Gesundheitsamt eingestellt. Online könnten sich Kontaktpersonen weiterhin melden, informieren und Bescheinigungen erhalten. Mit der Änderung sollen Kapazitäten für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine geschaffen werden.