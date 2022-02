Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg steigen rasant, die Impfzahlen nicht

Plus Die Zahl der Corona-Infizierten steigt im Landkreis Augsburg immer weiter. In den Intensivstationen schlägt sich das nicht nieder, die Impfkampagne stockt.

Von Adrian Bauer

Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen derzeit beinahe täglich immens an: Am Mittwochmittag befanden sich nach Auskunft des Landratsamts 12.449 Menschen in Quarantäne, darunter 6543 sogenannte Indexfälle mit nachgewiesener Infektion und 5906 Kontaktpersonen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg allein von Dienstag auf Mittwoch von 1712,8 auf 1804,6. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Intensivstationen in Nordschwaben sind zwar sehr voll, allerdings landen dort derzeit nur wenige Covid-Kranke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

