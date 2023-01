Croupier scheitert als Finanzberater: Rentner verliert 50.000 Euro

Ein 58-Jähriger aus dem südlichen Landkreis wird zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe am Augsburger Amtsgericht verurteilt.

50.000 Euro hatte ein Rentner aus dem südlichen Landkreis einem Finanzberater übergeben. Letzterer sollte das Geld vermehren. Doch daraus wurde nichts.

Fast 20 Jahre hatte der heute 58-jährige Österreicher in einer Spielbank als Croupier gearbeitet, hatte sich vom Roulettetisch zum Aufseher hochgearbeitet. Er hatte dann die aus seiner Sicht schwächelnde Branche verlassen, um sich mit zwei Kollegen, dann alleine als Finanzberater selbstständig zu machen. Über eine anonyme Anzeige im Internet war der 65-jährige Rentner aus dem südlichen Landkreis auf den Berater aufmerksam geworden. Es habe sich eine Geschäftsbeziehung entwickelt, "Vertrauen war da", sagte der Mann vor Gericht.

Plötzlich war das gesamte Geld weg

Insgesamt viermal habe er dem Finanzberater größere Beträge zukommen lassen. Zweimal sei er damit gut gefahren, so der Rentner. Einmal habe es einen Ausfall wegen einer Insolvenz gegeben. Im Frühjahr 2017 wechselte dann ein Betrag von 50.000 Euro die Seiten.

. Im Jahr darauf wollte der Rentner davon wieder etwas sehen. Aber da war nichts mehr zu holen.

Wie sich zeigte, war offensichtlich nicht nur das Geld des 65-Jährigen weg, sondern auch das des Finanzberaters. Schulden von rund 250.000 Euro drückten ihn, so der 58-Jährige, der inzwischen als Hausmeister arbeitet. Wie sich im Verfahren zeigte, hofft der Finanzberater nach wie vor, sein Geld und das seines Kunden, welches von einem Dritten in US-amerikanische Immobilien investiert worden sei, selbst nach so langer Zeit noch wiederzusehen.

Angeklagter hatte das Geld in den USA investiert

In einer Erklärung seines Verteidigers Werner Ruisinger gestand der Finanzberater die Tatsachen. Er stellte aber klar, dass es nie seine Absicht gewesen sei, das Geld für sich zu behalten, um sich davon ein schönes Leben zu machen. Er habe die 50.000 Euro umgehend weitergereicht. Das Geld sei ähnlich wie bei vorangegangenen erfolgreichen Geschäften investiert worden. Mit dem Geschädigten sei keine konkrete Laufzeit der Anlage festgelegt worden, es sei ihm aber eine Rendite von fünf Prozent zugesagt worden.

Staatsanwältin Neuhaus forderte angesichts des hohen Schadens eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne – und sie forderte eine Schadenswiedergutmachung von 250 Euro pro Monat. Verteidiger Ruisinger pflichtete der Staatsanwältin in mehreren Punkten bei. Er plädierte auf eine Freiheitsstrafe von lediglich zwölf Monaten und angesichts der prekären finanziellen Situation seines Mandanten auf eine niedrigere Wiedergutmachung.

Wiedergutmachung als Auflage

Richterin Andrea Hobert verurteilte den 58-Jährigen wegen Betrugs zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe. Zudem schrieb sie den gesetzlich vorgeschriebenen Wertersatz von 50.000 Euro ins Urteil. Als eine von mehreren Auflagen für die Aussetzung der Strafe zur Bewährung legte sie monatliche Raten von 150 Euro fest, die der Finanzberater seinem früheren Kunden zahlen muss. Das Urteil ist rechtskräftig.