Damit sich das Wasser aus dem Hahn wieder weich anfühlt

Einfach selber machen: Perlator heißt der Strahlregler am Wasserhahn. Wie er ausgewechselt und gereinigt wird, erklärt ein Experte.

Der Griff zum Wasserhahn gehört zum Alltag genauso wie der Druck auf den Lichtschalter. Doch was ist, wenn der gewohnte Strahl aus dem Hahn nicht mehr wie gewünscht kommt? Installateur- und Heizungsbaumeister Daniel Theis aus Altenmünster weiß Bescheid.

Die Ursache des Übels liegt in den allermeisten Fällen an den eingebauten Perlatoren, erklärt er. Verbaut sind diese Strahlregler am Auslauf des Wasserhahns. Durch ihren Einbau reduziert sich die Menge des durchfließenden Wassers, sie mischen Luft bei und sorgen so für einen gleichmäßigen und breiteren Strahl, der sich zudem weicher anfühlt. Damit dies auch so bleibt, sollten diese Teile aber auch einer regelmäßigen Pflege unterzogen werden.

Tipp: Besser einen günstigen Universalschlüssel besorgen

In der Regel sollte sich der Strahlregler von der Hand mit Drehen gegen den Uhrzeigersinn herausnehmen lassen. Gelingt dies nicht, gibt es ein spezielles Werkzeug. Nicht empfehlenswert ist der Griff zur Kombizange, mit deren Einsatz ist die Gefahr einer Beschädigung der Armatur zu groß. Besser ist es, sich einen Universalschlüssel zu beschaffen, der für mehrere Größen und Standardsysteme passt und schon im einstelligen Eurobereich zu erhalten ist. Denn welcher Regler eingebaut ist, ist für den Laien nicht leicht zu erkennen.

Tipps für den Stromausfall 1 / 4 Zurück Vorwärts Wie sich Haushalte zum Beispiel auf einen längeren Stromausfall vorbereiten können, erklärt das BBK auf seiner Homepage: Vorrat: Ausreichenden Vorrat an Trinkwasser, Lebensmitteln, Hygieneartikel und gegebenenfalls Baby- und Tiernahrung

Licht: Kerzen, Taschen- oder Campinglampen nutzen Kochen: Campingkocher für kleinere Mahlzeiten

Wärme: Warme Kleidung für den Winter, falls die Heizung ausfällt Pflegebedürftig: Wer pflegebedürftige Angehörige hat, sollte Vorkehrungen treffen, um sie einige Zeit selbst pflegen zu können

Radio: Beispielsweise Behörden und auch Stromversorger informieren per Rundfunk über die Lage. Deshalb Radio nutzen, das entweder mit Batterien oder per Handkurbel betrieben wird. (abg)



Ist es gelungen, den Luftsprudler zu lösen, kommen drei Teile - Hülse, Einsatz und Dichtung - zum Vorschein. Jetzt kann alles gereinigt werden. Angesammelte Schmutzpartikel können unter dem Wasserstrahl und von Hand beseitigt werden. Für das Entfernen von Kalkablagerungen genügt in der Regel eine Mischung aus gleicher Menge Essigessenz und Wasser in einem Becher, in die der Regler ohne Dichtung über mehrere Stunden oder über Nacht gelegt wird. Anschließend können die Teile wieder zusammengesetzt und mit der Hand in den Hahn eingeschraubt werden.

Worauf beim Austausch zu achten ist

Was ist, wenn der Wasserstrahl auch nach mehrmaligen Reinigungsvorgängen nicht mehr den Vorstellungen entspricht? Dann hilft ein Austausch. Es gibt eine Vielzahl von Systemen und Angeboten.

Lesen Sie dazu auch

Die wichtigsten Unterschiede liegen in der Größe. Beispielsweise ist die Standardgröße im Waschbecken M24, in der Badewanne M28, beide mit Außengewinde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Handelt es sich aber um die Größe M22, hat diese wiederum ein innen liegendes Gewinde. Weiterhin zu beachten ist, ob die Warmwasserversorgung an einem drucklosen Warmwasserbereiter angeschlossen ist - dann erfordert dies einen speziellen Niederdruckperlator.

Wer sich nicht auskennt, geht mit dem ausgebauten Teil zum Fachhandel oder Baumarkt und lässt sich beraten. Keine Angst, die Kosten halten sich in Grenzen, gängige Regler sind schon für wenige Euro erhältlich, es sei denn man entscheidet sich für mehr Komfort.