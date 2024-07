Darauf müssen sich Autofahrer in dieser Woche einstellen

Autofahrer können ein wenig aufatmen: Die Baustelle an der Schwabmünchner Feuerwehr ist beendet. Der Kreisverkehr ist wieder geöffnet. Die Baustelle wandert jetzt weiter in Richtung Süden.

In den kommenden beiden Wochen wird der Kreisverkehr Schwabmünchen Süd am Einkaufszentrum saniert. Er ist ebenso gesperrt wie das Teilstück der Staatsstraße 2025 auf Höhe der Sportplätze. Geplantes Ende der Bauarbeiten ist am Freitag, 9. August. Die östliche Umleitung erfolgt über Graben, die westliche über Konradshofen.

Auch die Baustelle im Süden von Bobingen ist abgeschlossen: Dort wurde in den vergangenen Wochen ein Stück der Staatsstraße 2025 saniert. Sie hatte laut Staatlichem Bauamt Augsburg größere Schäden. Durch die extremen Sommertemperaturen vor allem im Jahr 2023 habe sich der Fahrbahnzustand stark verschlechtert. So seien Verformungen in der Kreisfahrbahn des Kreisverkehrs südlich von Bobingen entstanden. Diese stellten insbesondere für Motoradfahrer eine Gefahr dar.

Was in den nächsten Wochen passiert

Der Baustellen-Marathon im südlichen Landkreis geht weiter. Die Ortsdurchfahrt Schwabegg (Hauptstraße, Kreisstraße A17, sowie Freiweg, Kreisstraße A17) ist bis voraussichtlich Freitag, 16. August, voll gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft über die Kreisstraße A2 sowie die Staatsstraße 2027. Voraussichtlich von Montag, 19. August, bis Samstag, 7. September, ist die bergige Kreisstraße A16 bei Leuthau von der Einmündung der Kreisstraße A3 (Klimmach) bis zur Einmündung zum Weiler Königshausen voll gesperrt. Dort muss die Fahrbahndecke erneuert werden. Nach den Sommerferien steht eine weitere Baustelle auf dem Plan.

Von Montag, 9. September, bis Freitag, 27. September, ist die Kreisstraße A16 auf Höhe der Wertach unterbrochen, weil dort eine Hochdruckleitung für den Flugplatz verlegt wird. Die Umleitung verläuft über die Kreisstraße A17 Schwabegg.