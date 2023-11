Darf Fasching in Zeiten von Krieg sein?

Passen Krieg und feuchtfröhlicher Fasching zusammen? Autor Maximilian Czysz hat eine klare Meinung dazu.

Der Krieg in Israel und in den palästinensischen Gebieten, der seit über einem Jahr andauernde Konflikt in der Ukraine, politische Drohgebärden um Taiwan: Politisch korrekte Menschen werden vermutlich sagen, dass wegen der angespannten weltpolitischen Situation Schluss mit lustig sein muss. Tatsächlich könnte einem angesichts von Terror, tausendfachem Tod und unbeschreiblichem Leid das Lachen vergehen.

Woher der Fasching kommt

Aber Fasching muss sein. Er ist Kulturgut, schon allein wegen seiner Geschichte. Zum Ursprung gibt es verschiedene Theorien. Eine davon besagt, dass der Fasching Volk und Herrscher auf eine Stufe stellte. Jeder durfte der Obrigkeit den Spiegel vorhalten und Kritik üben. Heute verbindet die fünfte Jahreszeit in der Hauptsache: Gemeinsam wird gefeiert, gesungen und gelacht. Das ist eine Lebenshaltung, die auch und gerade in schweren Zeiten funktionieren kann. Wer das nicht versteht, muss für sich auch jede andere Form von Vergnügen streichen - angefangen vom Bierchen im Feierabend bis hin zur Bundesliga.

