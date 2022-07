Darum tragen die Mäharbeiten an der Wertach zum Naturschutz bei

Nächste Woche beginnen die Mäharbeiten an den Dämmen und Deichen der Wertach. Warum es dabei auch um Naturschutz geht, teilt die LEW Wasserkraft mit.

Die Mäharbeiten an der Wertach beginnen nächste Woche im Stauraum Schwabmünchen. Das teilt die LEW Wasserkraft in einer Pressemitteilung mit. Die Fachkräfte arbeiten sich flussabwärts vor und schließen die Sommermahd voraussichtlich Mitte August im Stauraum Inningen ab. Ab Anfang November läuft dann die Herbstmahd. Beeinträchtigungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer entstehen während der Mäharbeiten nicht. Die Wege entlang der Dämme müssen nicht gesperrt werden.

"Die Dämme und Deiche an der Wertach stellen für viele seltene und gefährdete Arten der Flora und Fauna einen wichtigen Lebensraum dar – insbesondere für die Insekten, die auf den dort wachsenden Kräutern und Blumen Nahrung und Unterschlupf suchen", so Bernhard Uffinger vom Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben in der Pressemitteilung. Durch das Mähen werden fette Wiesenbereiche mit der Zeit zu nährstoffarmen Wiesen umgewandelt. Diese zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Doch ohne regelmäßige Pflege würden diese Flächen verbuschen und letztlich bewalden.

Blühstreifen bleiben den Insekten erhalten

Wie die LEW Wasserkraft mitteilt, besteht eine enge Zusammenarbeit mit Naturschützern vor Ort. Magere, artenreiche Blühstreifen werden im Sommer in der Regel nicht gemäht. Dadurch werden den Insekten genügend Flächen als Nahrungsquelle oder als Unterschlupf zum Nisten garantiert.

Das regelmäßige Mähen ist auch deshalb nötig, um sogenannte Neophyten zu beseitigen. Dabei handelt es sich um nicht heimische und teils invasive Arten, die heimische Arten verdrängen. An der Wertach geht es beispielsweise hauptsächlich um die Beseitigung der Kanadischen Goldrute. (AZ)