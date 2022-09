Das alles ist am Wiesn-Wochenende im Augsburger Land los

Auch musikalisch ist am Wiesn-Wochenende einiges los. Jazz und Rock gibt es am Samstag, 17. September, auf dem Bäurle-Hof in Bobingen. Bei Anja und Marcus Fischer in der Augsburger Straße 9 sind die Band des Musikverein Bobingen "Jazz and more" sowie die Rockband "eRsn't fuNk" zu Gast und sorgen von 18 bis 22 Uhr abwechselnd für Unterhaltung. Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist gesorgt. Bei ganz schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.