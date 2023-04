Landkreis Augsburg

24.04.2023

Das Augsburger Land soll für Wohnmobilfahrer attraktiver werden

Plus Für Gäste mit Reisemobil hat der Landkreis nicht viel zu bieten. In einer neuen Studie werden jetzt vier mögliche Stellplatz-Standorte vorgestellt.

Von Maximilian Czysz

Der Landkreis will das Augsburger Land für Wohnmobil-Reisende attraktiver machen. In einer Machbarkeitsstudie werden jetzt mögliche Standorte für Reisende genannt. Im nördlichen Landkreis halten die Experten Angebote in Allmannshofen beim Kloster Holzen sowie in Welden auf dem Festplatz für denkbar. Im südlichen Landkreis wären Großaitingen (Festplatz) und Klosterlechfeld (an der alten B17 am Sportplatz) mögliche Standorte. Der bestehende Platz Königsbrunn könnte erweitert werden. Er ist mit seinen 13 Plätzen derzeit der einzige öffentliche Stellplatz im ganzen Augsburger Land.

Angebot an Wohnmobil-Stellplätzen im Landkreis Augsburg hat "strukturelle Lücken"

Die Experten hatten bei allen Kommunen im Landkreis angeklopft. Abgefragt wurde das Interesse und mögliche potenzielle Standorte für Stellplätze. Im Anschluss wurden Gespräche geführt, die Standorte ausgewählt und unter die Lupe genommen. Daraus wurde ein Grobkonzept, das am Montag im Kreisausschuss vorgestellt wurde. Die ins Auge gefassten Standorte müssten bis auf Königsbrunn komplett neu geplant und errichtet werden. Sollten die neuen Stellplätze für Reisemobile verwirklicht werden, dann würde sich die Kapazität im Augsburger Land von 13 auf 55 erhöhen. Das Potenzial besteht, zeigt die Analyse eines Consulting-Unternehmens und eines Stellplatzplaners für den Landkreis. Die Studie sieht ein "ausbaufähiges Angebot" und "strukturelle Lücken".

