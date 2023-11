Das Ehrenamt braucht dringend neuen Schwung

Mit über 500 pinkfarbenen Plakaten macht der Kreisjugendring (KJR) derzeit im Augsburger Land auf fehlende Menschen im Ehrenamt aufmerksam.

Der Aufruf des Kreisjugendrings kommt zur richtigen Zeit: Denn in immer mehr Vereinen fehlen Menschen, die sich in ihrer Freizeit engagieren wollen. Angesprochen werden sollten aber nicht nur potenzielle Helfer. Wichtig sind auch neue Mitglieder, die irgendwann den Weg ins Ehrenamt finden. Dafür muss in vielen Vereinen ein Umdenken stattfinden.

Das ist einfacher gesagt als getan. Denn oft sind es immer dieselben Helfer, die sich im Vorstand engagieren und immer mehr Aufgaben erledigen. Trotzdem lohnt es sich, über neue Ansätze nachzudenken.

Neue Ideen sind gefragt

Wie wäre es, das bisherige Angebot auszubauen? Eltern-Kind-Kurse könnten genauso wie Genuss-Sport eine Möglichkeit sein. Damit gemeint ist Sport ohne Wettkampfcharakter. Anbieten würden sich auch Familien-Pakete. Auch Jugendliche sollten gezielter angesprochen werden. Und Berufstätige: Wie wäre es mit Sport vor 9 Uhr und nach 17 Uhr? Oder einem Mit-Mach-Tag und einem Tag der offenen Tür verbunden mit einem großen Fest? Aber alle Ideen funktionieren nur, wenn es genügend Menschen gibt, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen und damit die Idee eines Vereins weiterleben lassen.