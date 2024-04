Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Das gilt es beim Überholen von Bussen zu beachten

Plus Verkehrsserie "Sicher unterwegs": Wenn ein Bus an eine Haltestelle fährt, ist erhöhte Vorsicht geboten. Es gibt genaue Regeln. Das sind sie.

Von Elmar Knöchel

An Bushaltestellen gelten besondere Regeln. Während man diese kurz nach der Führerscheinprüfung wahrscheinlich im Schlaf aufsagen kann, ist das für Autofahrerinnen und Autofahrer, die schon länger einen Führerschein besitzen, oft nicht mehr so einfach. Doch welche Regeln sind es, die an Bushaltestellen gelten?

Die wichtigste - und wohl am meisten missachtete - ist die Schrittgeschwindigkeit, wenn sich ein Bus einer Haltestelle mit eingeschalteter Warnblinkanlage nähert. Die Schrittgeschwindigkeit gilt dann nicht nur für Fahrzeuge, die hinter dem Bus fahren, sondern auch für den Gegenverkehr. Das wird im Alltag auf den Straßen oft vergessen. Gleichzeitig herrscht Überholverbot, wenn der Bus mit Warnblinken an die Haltestelle fährt. Erst sobald der Bus steht, darf daran vorbeigefahren werden. Vorsichtig, mit genügend Abstand und in Schrittgeschwindigkeit. Auch das gilt ebenso für den Gegenverkehr, wenn die entgegengesetzte Fahrbahn nicht deutlich, zum Beispiel mit einer Leitplanke, von der anderen Spur getrennt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen